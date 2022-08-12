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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استثناء مبانٍ من الغلق التام للكهرباء بالمنشآت الحكومية بكفر الشيخ لترشيد الطاقة

محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ

شدد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين على تطبيق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء؛ تحقيقا للمصلحة العامة للدولة وبما لا يضر بالحالة الأمنية، والأمور الحياتية للمواطنين، حيث تشهد مدن ومراكز كفر الشيخ، تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.


وبحسب بيان صحفي صدر عن المحافظة، اليوم الجمعة، فقد أشرف رئيس مدينة برج البرلس وائل فرج على أعمال تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بالطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، مشدداً على الغلق التام للتيار الكهربائي للمصالح الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية ما عدا المباني الخدمية وعدم إضاءة أي مبنٍ حكومي من الخارج، والمولات التجارية.


وناشد رئيس مدينة برج البرلس، المواطنين بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء مع التزامن مع خطة الدولة، موضحا أنه سيتم المرور بصفة مستمرة على المصالح الحكومية والمحلات التجارية بنطاق المدينة.


كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدي سالم شريف هيكل، أعمال تخفيض الإنارة العامة على الطرق العامة بنسبة 50%، فضلا عن متابعة إطفاء إنارة الأعمدة.

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