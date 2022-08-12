دعاء فارقت الحياة بسبب بيتزا.. طلبت من الأصدقاء صوم عاشوراء وودعوها بالدموع

حالة من الحزن تسيطر علي أهالي قرية دروة بمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب وفاة فتاة تدعى دعاء عبد الغفور صاحبة الـ ٢٣ عاما إثر تناولها وجبة بيتزا من أحد محلات الفطائر والبيتزا بالقرية.

دعاء فتاة في مقتبل عمرها دعت الجميع عبر صفحتها علي وسائل التواصل الاجتماعي إلى صوم يوم عاشوراء الإثنين الماضي وفضل الصوم ولكن لم يمهلها القدر لبدء حياتها حتي خطفها الموت بسبب وجبة بيتزا.

بدأت الواقعة عندما طلبت دعاء وجبة بيتزا من أحد محلات القرية لتشعر بعدها بحالة أعياء ولم تشك أن تكون سببا في إصابتها بالتسمم حتي تم نقلها المستشفي واحتار الأطباء في تشخيص حالتها حتي ساءت حالتها الصحية وتبين إصابتها بالتسمم وكذلك أصيب ٣ آخرون.

حاول الأطباء إنقاذها ولكن صعدت الروح الي خالقها وسط حالة من الصدمة والحزن بموتها المفاجئ نتيجة التسمم.

كانت طيبة وروحها جميلة .. هكذا ودعها أصدقائها عبر صفحات الفيس بوك حيث تحولت صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الي صفحة نعي بعد أن كانت تنتشر عليها الضحكة والبهجة.

وشيع العشرات من أهالي القرية جثمان ابنة القرية دعاء وسط حالة من الحزن وسط بكاء أقاربها وأصدقاءها الذين ودعوها بالدموع إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.

عروسة الجنة هكذا نعاها أصدقاءه حيث كانت تستعد دعاء للزفاف وذلك عقب خطبتها منذ شهور، وسط حالة من الحزن لوفاة صديقتهم.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من الرائد مصطفي حسانين رئيس مباحث اشمون بوفاة "دعاء.ا.ع " ٢٣ سنة عقب إصابتها بحالة إعياء شديدة، وتم احتجازها في المستشفي منذ ٣ ايام نتيجة تناولها بيتزا من أحد المطاعم بالقرية وتوفت بعد ذلك.

وأصيب ٣ أشخاص آخرين وهم " ا.ك.ع " ٢١ سنة طالب حاسبات ومعلومات و" ا.ع.ا" ٢١ سنة طالب حاسبات ومعلومات وتم نقلهم إلي أحدي المستشفيات الخاصة في اشمون، وطالب آخر مصابين بحالة تسمم نتيجة تناولهم من نفس المطعم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وفيما قامت قوة من مديرية الصحة ومجلس المدينة وتم غلق المطعم الذي تسبب في حالات التسمم وتشميعه والتحفظ علي الموجود بداخلها وأخذ عينات من المواد الموجودة لتحليلها لبيان إذا كانت سبب تسمم الشباب بالقرية.