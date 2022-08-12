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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحباط تهريب مخدرات وأدوية ومستحضرات تجميل بـ جمارك سفاجا مع 11 مسافرًا

جمارك سفاجا
جمارك سفاجا

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة أحمد عبد الله زكي القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 11 محاولة تهرب جمركي لعدد من الأقراص المخدرة، وطبنجة، وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل وغذاء ملكات النحل بالمخالفة للقانون.


وذكر المركز الإعلامي لجمارك سفاجا -في بيان اليوم الجمعة- أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة تم الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة في 11 راكبا قادمين من عدد من الدول العربية.


وأضاف المركز أن بتفتيش المشتبه بهم تبين وجود طبنجة واحدة، وطلقتي طبنجة، وتلسكوب واحد، و488 طلقة ضغط هواء، و400 قطعة ألعاب نارية، و4120 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر، و6200 كبسولة من عقار السولبادين المخدر، و627 قطعة مستحضرات تجميل، وجهازي "بلايستيشن"، وجهازي "لاب توب" ماركة "أبل"، وجهاز واحد "أيباد"، و29 كيلو جرام غذاء ملكات، و2376 كبسولة من عقار البنادول، و170 عبوة قطع غيار غسالات مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها. 


وأشارت إلى أن التعويضات الجمركية المستحقة مليون و191 ألفا و118 جنيها، وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية الدكتور قدري هابيل، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 11 محضر ضبط جمركي، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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