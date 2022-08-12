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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلفا لـ الركراكي .. الحسين عموتة مديرًا فنيًا لـ الوداد المغربي

الحسين عموتة
الحسين عموتة

تعاقد فريق الوداد الرياضي المغربي لكرة القدم، رسميا، مع الحسين عموتة لتولي منصب المدير الفني لمدة موسم واحد قابل للتجديد، لخلافة وليد الركراكي الذي ينتظر الإعلان عن توليه مهمة المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، الذي سيشارك في بطولة كأس العالم بقطر.


وذكرت صحيفة "الأحداث" المغربية أن الحسين عموتة سيجمع بين تدريب المنتخب المغربي المحلي والوداد؛ لاستحالة ترك منصبه حاليا؛ بسبب ضيق الوقت وصعوبة إيجاد البديل للإشراف على المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها الجزائر في بداية السنة القادمة.
يشار إلى أن الحسين عموتة سبق له قيادة الوداد الرياضي لكرة القدم إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا في 2017 على حساب الأهلي.

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