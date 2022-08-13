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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى قنا

ارشيفيه
ارشيفيه

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- أبوتشت الصحراوى، عن إصابة ٣ أشخاص، بإصابات متنوعة.

 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

تبين إصابة كل من: عنايات عبدالعزيز حسن 63 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، و أحمد كمال نور 34 عاما، باشتباه كسر بالساعد الأيسر، و سارة عبدالوهاب خلف 27 عاما، بخلع بالكتف الأيمن.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

قنا أبوتشت مصابين مستشفي حادث انقلاب سيارة ملاكى

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