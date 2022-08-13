إصابة3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى قنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا- أبوتشت الصحراوى، عن إصابة ٣ أشخاص، بإصابات متنوعة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة أبوتشت، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.



دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تبين إصابة كل من: عنايات عبدالعزيز حسن 63 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن، و أحمد كمال نور 34 عاما، باشتباه كسر بالساعد الأيسر، و سارة عبدالوهاب خلف 27 عاما، بخلع بالكتف الأيمن.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

