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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان عمدة 2023.. شروط وأسعار حفله بالعلمين الجديدة 26 أغسطس الجاري

محمد رمضان
محمد رمضان

محمد رمضان .. يعيش حالة من النشاط الفني علي عدد من الأصعدة، سواء من في مجال التمثيل أو الغناء، حيث يستعد لإقامة حفل ضخم بالساحل الشمالي يوم 26 أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة، بعدما قدم حفلا الأسبوع الماضي حضره الآلاف من الجمهور. 

محمد رمضان 

أسعار وشروط حفل محمد رمضان 

حفل محمد رمضان القادم المقرر أن يقام يوم 26 أغسطس القادم سيكون في نفس المكان الذي شهد حفلات لكل من عمرو دياب وتامر حسني، والمكان يتسع لما يقرب من 5 آلاف شخص، لمن هم فوق ال 20 سنة، أي أنه من المرجح أن يكون للكبار فقط، ومن المتوقع أن تكون أسعار التذاكر علي حسب الفئات المختلفة كالآتي: 

 الفئة الأولى: 500 جنيه.

الفئة الثانية: 1000 جنيه.

الفئة الثالثة: 1800 جنيه.

الفئة الرابعة: 2000 جنيه.

الفئة الخامسة: 2600 جنيه.

الفئة السادسة: 3000 جنيه.

الفئة السابعة: 3500 جنيه.

محمد رمضان 

محمد رمضان من الزيرو

ومن ناحية أخرى شهدت الأيام الماضية عودة محمد رمضان للسينما من جديد بعد غياب سنوات، منذ أن قدم فيلمه الكنز 2 ، حيث بدأ تصوير فيلم من الزيرو، والذي يشارك في بطولته عدد من الفنانين علي رأسهم نيللي كريم وشريف الدسوقي، والفيلم من إخراج محمد العدل. 

محمد رمضان 

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محمد رمضان عمدة 2023 

أما علي صعيد الدراما التليفزيونية فتعاقد محمد رمضان علي المشاركة في الماراثون الرمضاني لعام 2023، من خلال مسلسل العمدة، والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي مرة أخرى بعد أن قدما معا مسلسلي البرنس والأسطورة، واللذان حققا معا نجاحا كبيرا في العملين. 

محمد رمضان 

رد محمد رمضان على الفيديو المتداول

وكان قد تصدر الفنان محمد رمضان، مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا، به شذوذ جنسي، وقام البعض بنسبه زيفا إليه، الأمر الذي استفز محمد رمضان، وجعله يعلق على الأمر ويوضح الحقيقة للجمهور.

وتم تداول الفيديو من خلال مواقع اباحية وتم حذفه من أغلب المواقع، ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي بالفيديو ولكن قام البعض بادعاء كذبا بنسبه له لوجود تشابه في هيئة الجسد علي الرغم من عدم ظهور ملامح  للشخص.

وعلق محمد رمضان على الأمر من خلال فيديو على الانستجرام، وقال به: “مساء الخير عليكم، مش كل الاشاعات اللي بتطلع عليا برد عليها، ولكن دي إشاعة ميتسكتش عليها، انتصارا لجمهوري ولبلدي ولديني ولإسمي، والجيش اللي خدمت فيه، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي وراء هذه الحملة، عشان خلاني اشوف الفيديو الصعب ده”.

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