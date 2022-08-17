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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجانا لهذه الفئات.. "البحر الأحمر" يفجر مفاجأة عن أسعار دخول الشواطئ بالمحافظة

شاطيء
شاطيء

فجر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مفاجأة عم أسعار دخول الشواطئ في المحافظة، مؤكدا أن سعر التذكرة للفرد كان 20 جنيها، وسيتم تخفيضها إلى 10 جنيهات فقط، ومجانا للأطفال. 

 

وأضاف عمرو حنفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه أنشأ العديد من الشواطئ العامة بمحافظة البحر الأحمر منذ توليه المسئولية، وكان آخرها المفتتح مؤخرا بالغردقة، حيث لم يكن هناك أي شواطئ عامة بالمحافظة بالسابق مطلقا.
أضاف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الشاطئ الجديد يفوق الـ25 ألف متر، وعندما نقارنه بالشواطئ الطبيعية، يمثل 3 أضعاف الشواطئ الأخرى، وبه العديد من المزايا، حيث يمكن افتتاحه ليلا، كمتنفس للمواطنين.

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك شركة أمن ونظافة وعدد كبير من الغطاسين متواجدين بالشاطئ العام بالغردقة. 
 

 

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