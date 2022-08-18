1229 للجرام.. سعر أعلى أعيرة الذهب اليوم 18-8-2022

أظهر أعلي سعر أعيرة الذهب اليوم الخميس في مستهل التعاملات الصباحية، وهو عيار 24 الأغلي فئة، نحو 1217 للبيع و 1229جنيها للشراء .

وشهدتأسعار الذهب في مصر؛ ثباتا مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 18-8-2022؛ بعد تذبذب سعر الأعيرة المختلفة قبل يومين، بحسب ما ذكره موقع إيجيبت جولد برايس توداي، المتخصص المشغولات الذهبية.

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 إلي 913 جنيها للبيع و 921جنيها للشراء .

عيار 21



وبلغ عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1070جنيها للبيع و 1075جنيها للشراء .

عيار 14



ووصل سعر عيار 14 الأقل فئة لنحو 710 جنيها للبيع و 717جنيها للشراء .

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 8520 جنيها للبيع و 8600 جنيهات للشراء

أوقية الذهب

بينما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 37.2 ألف جنيه للبيع و 37.4 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 1.2مليون جنيه بيعا و 1.202 مليون جنيه للشراء .

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سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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الذهب والزواج



بحسب تقارير صحفية فإن المصريين يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ارتفاع الذهب

وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالاسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.

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وأضاف، أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.



وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.