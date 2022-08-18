متوسط سعر الذهب بالأسواق اليوم الخميس 18-8-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 18-8-2022، وفقًا لآخر تحديث.

ويهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 18-8-2022، وفقًا لآخر تحديث

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس، ارتفاعا في أسعار شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل الارتفاع في أسعار الذهب 25 جنيها للجرام، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار الذهب .

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الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,075 جنيها للبيع و 1,085 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,229 جنيها للبيع و 1,240 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 921 جنيها للبيع و 930 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 717 جنيها للبيع و 723 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب حوالي 8,600 جنيه للبيع و 8,680 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 38,209 جنيه للبيع 38,564 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,228,571 جنيه للبيع، و 1,240,000 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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الذهب والزواج

بحسب تقارير صحفية فإن المصريين يهتمون وخصوصا المقبلين علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ارتفاع الذهب

وقال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب في مصر ارتفع بمقدار 28 جنيها بالاسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين.

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إضطراب بسوق الذهب

وأضاف، أن سوق سعر الذهب يشهد حالة من الارتباك، وعدم استقرار الأسعار، على الرغم من الاستقرار النسبي لكل من الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، وهما من أكثر العوامل تأثيرًا في السعر المحلي، بجانب تراجع الطلب نتيجة مخاوف المواطنين من التعرض للخسائر مع فقدان الذهب لنحو 335 جنيهًا خلال شهرين بعدما لامس مستوى 1300 جنيه خلال مايو الماضي.

ولفت، إلى أن نقص السيولة واستغلال البعض لموسم الإجازات، أدى لوجود حالة من الارتباك داخل السوق بين تجار الجملة والتجزئة، ووصل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لنحو 30 جنيهًا.