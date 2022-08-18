كرتونة البيض بـ48 جنيها.. انخفاض كبير فى أسعار الدواجن اليوم الخميس 18-8-2022

شهدت أسعار البيض انخفاضا بشكل مفاجئ يوم الخميس الماضى واستقرت اليوم الخميس ، بعد أن وصل سعر كرتونة البيض إلى 80 جنيها في بعض المناطق في وقت سابق.

وسجلت أسعار البيض اليوم الثلاثاء في السوق المحلية انخفاضا بنحو 5 جنيهات، لتتراوح بين 48 جنيها للطبق الأبيض و52 جنيهًا للطبق الأحمر في المزرعة و57 و58 جنيهًا للمستهلك للأحمر.



وانخفضت أسعار البيض علي مدار الشهرين الماضيين بشكل كبير، حيث تجاوز سعر الكرتونة في وقت سابق الـ 80 و90 جنيهًا في بعض الأماكن، أي فقدت كرتونة البيض الأحمر من أعلى سعر لها 33 جنيها.



ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض.

أسعار طبق البيض اليوم الخميس في السوق المحلية



وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 57 و58 جنيها للطبق، بعد أن وصل 80 و90 جنيها في بعض المناطق أي فقد 33 جنيها ، ووصل سعر الأبيض بين 52 و54 جنيها للطبق، أما سعر البيض البلدي بين 60 و 65 جنيها.

الدواجن كيفية_تربية_الدواجن

أسعار البيض الدواجن اليوم الخميس 18-8-2022



الدواجن البيضاء : بين 28 و29 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 30 و33 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق

الدواجن البلدى: بين 55- 57 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 55-57 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 30- 35 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 70- 80 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 27-28 جنيهًا للكيلو بعد 31 في الأيام السابقة.

وكانت وزارة الزراعة قالت إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

فوائد_تربية_الدواجن



سعر البيض



وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن السعر الحقيقي للبيض، مشيرا إلى أن" سعر كرتونة البيض في المزرعة يصل ل 40 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بـ 58 جنيها ".

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc ، مساء اليوم الاثنين، أن أسعار البيض تراجعت بشكل كبير لتسجل 40 جنيها بالمزرعة، و58 جنيها للمستهلك.

سعر طن الأعلاف



وشدد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سعر طن الأعلاف ارتفع بأكثر من ألفين جنيه، حيث وصل إلى 12650جنيه في بعض الشركات، كما تخطى سعر طن الذرة مستوى الـ 9800 جنيه.