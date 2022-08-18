الذهب يقلص من خسائره بعد محضر اجتماع الفدرالي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب تزامناً مع ارتفاع الدولار الأمريكي لكنها قلصت خسائرها عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي ألمح إلى أن قرارات رفع الفائدة مستقبلاً سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالى الأمريكي أن المشاركين ألمحوا ‏خلال ‏مناقشات ‏اجتماع يوليو الماضي إلى عدم التراجع عن سياستهم برفع ‏معدل ‏الفائدة ‏إلا بعد ملاحظة هبوط معدل التضخم بشكل ملحوظ.، وشددوا على مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة –خاصة التضخم والتوظيف– لتقييم السياسة النقدية.

ورأى المسئولون أن نطاق الفائدة بين 2.25% و2.50% يقترب ‏من ‏المستوى ‏المحايد الذي لا يعد داعماً ولا ضاغطاً على النشاط الاقتصادي.‏

وفيما يتعلق بالتضخم، كشف محضر الاجتماع عن أن الضغوط التضخمية ‏لا ‏تزال ‏فوق المستهدف، وهو ما يتطلب الاستمرار في سياسة التشديد ‏النقدي ‏لتحقيق ‏استقرار الأسعار والوصول إلى حالة التوظيف الكاملة.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) بنسبة 0.2% إلى 106.6 نقطة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.7% أو بنحو 13 دولاراً إلى 1776.70 دولار للأونصة، وهو أدنى إغلاق منذ الثالث من أغسطس .