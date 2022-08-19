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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدولار بيزيد والعداد وصل 50 مليون.. مرتضى منصور يفتح النار على كهربا

صدى البلد

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية  إلى محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الاهلى على خلفية الحكم الصادر ضد اللاعب من الفيفا  بتغريمه 2 مليون و400 ألف دولار بعد فسخه عقده مع الزمالك صيف موسم 2019.

قال مرتضى منصور موجها حديثه لـ كهربا : لو بيحبوك فى الأهلى يدفعولك .. والا هتقعد فى البيت وبرضه هتدفع ، الدولار بيزيد والعداد وصل إلى 50 مليون جنيه.

وشدد مرتضى منصور : فاكر يا كهربا أول واحد خلاك ركبت عربية بالملايين لما أعرتك لإتحاد جدة السعودى ، وكنت بتقولى يا بابا .. وفاكر لما روحت اترافعت عن شقيقك .. شفت انت عملت فى نفسك ايه.

وقال مرتضى منصور موجها حديثه لمحمود الخطيب رئيس الاهلى : أنا مش قلت لك أنا باعتلك هدية .. وكهربا كان هديتى ليك .. انا جنيت من وراءه 100 مليون جنيه وانت هتدفعلوه 50 مليون جنيه لانقاذه من الإعتزال .

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توافد الجماهير 

وتوافدت  اعداد كبير من جماهير نادي الزمالك على مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم الجمعة  للسفر إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة فاركو المقرر لها مساء اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقلت الجماهير  الحافلات التي وفرها المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، بعد التأكد من تواجد " بطاقة المشجع “Fan ID”  وتذكرة حضور المباراة مع كل مشجع".

وتحركت الحافلات من أمام مقر القلعة البيضاء لنقل جماهير الزمالك إلى الإسكندرية ثم عودتهم مرة أخرى للقاهرة بالمجان.

ووفرت إدارة النادي كل ما تحتاجه الجماهير من وجبات ومياة وعصائر ومستلزمات، بناءً على تعليمات المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

ويسعى رئيس نادي الزمالك لتوفير سبل الراحة لجماهير القلعة البيضاء المسافرة إلى الإسكندرية لدعم وتشجيع الفريق في مباراة اليوم، بعد ظهورهم بشكل مثالي خلال المباريات الأخيرة.

تشكيل الزمالك أمام فاركو 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا "- إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أسامه نبيه - أحمد سيد " زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد نديم ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ويوسف إبراهيم " اوباما" و أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وعمر السعيد.

ويواجه الزمالك نظيره فاركو اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن الجولة الحادية والثلاثين  لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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