صحيفة: إياكس يسعى لإعادة المغربي زياش إذا انضم أنتوني إلى مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة (90 مينت) الإنجليزية اليوم /السبت/ أن نادي أياكس أمستردام الهولندى يسعى للتعاقد مع لاعب تشلسي، الدولي المغربي حكيم زياش إذا غادر نجمه أنتوني إلى مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن أياكس رفض مؤخرا عرضا قيمته 68 مليون جنيه إسترليني من الشياطين الحمر في مقابل جناحه البرازيلي، حيث يصمم العملاق الهولندي على 78 مليون جنيه إسترليني مقابل بيعه.

ومع ذلك ، يتوقع أياكس عودة مانشستر يونايتد بعرض آخر، لذلك يخططون لإستعادة خدمات زياش إلى أمستردام رغم أنه يواجه منافسة شرسة مع أندية ليدز ونيوكاسل يوناتيد.

وقيل إن ليدز تريد اللاعب المغربي الدولي كبديل لرافينها، في حين زعم ​​أحد الصحفيين أن نيوكاسل "يرغب في اللاعب" لأنه يهدف إلى تعزيز هجومه.

وأخبر مدرب تشيلسي توماس توخيل، زياش أنه يمكنه مغادرة ستامفورد بريدج، بعد أن شارك في 14 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويُقال إن البلوز على استعداد للبيع مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني فقط، مع خسارة 25 مليون جنيه إسترليني حيث تم شرائه بـ 33 مليون جنيه إسترليني.

كما يهتم إيه سي ميلان بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي وصفه أولئك الموجودون في أمستردام بـ "الساحر" قبل مغادرته إلى تشيلسي في عام 2020.