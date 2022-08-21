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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 صفقات أجانب وكيروش يقترب.. تفاصيل أهم جلسة في تاريخ النادي الأهلي

الخطيب
الخطيب

كشف الإعلامي سيف زاهر، كواليس أهم جلسة في تاريخ النادي الأهلي (حسب وصفه)، عقدت منذ يومين بين محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور رئيس شركة القدم، حيث تم خلالها وضع خطوط عريضة تخص الفريق في الموسم المقبل.

 

تفاصيل أهم جلسة في تاريخ النادي الأهلي

 

وقال سيف زاهر عبر برنامجه المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”: ”عقدت جلسة منذ يومين بين محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور رئيس شركة القدم، وهي أهم جلسة في تاريخ النادي الأهلي، وتم خلالها وضع خطوط عريضة تخص الفريق في الموسم المقبل، خوفا من خسارة بطولات جديدة“.

 

وتابع زاهر: ”الصفقات المقبلة ستكون بإمضاء الخطيب وياسين منصور، الأهلي خلص الـ3 صفقات الأجانب ومنهم مهاجم، والخطيب ومنصور تحدثا عن مصير ريكاردو سواريش الذي دخل في مرحلة تقييم، وفي هذه الجلسة تم وضع مديرين فنيين اثنين على رادار الأهلي، وأمير توفيق يعمل بقوة على صفقات محلية أيضا بقوة“.

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وأضاف سيف زاهر: ”في حالة عدم وجود سواريش الموسم المقبل، فإن أبرز المرشحين لخلافته هم الفرنسي باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار السابق، مع كارلوس كيروش، ويانيك فيريرا المدير الفني السابق للفتح السعودي".

 

وأتم: “أصواتا كثيرة داخل الأهلي شايفة إن كيروش هو الأفضل لأنه حافظ اللاعب المصري لسابق تدريبه منتخب مصر، وهو الوحيد اللي يقدر يسد ويقف أمام فيريرا مدرب الزمالك الحالي، والظروف قد تكون ظلمت سواريش والكرة ليست بالعادلة، ولكن كل يوم يمر يظهر أن الأمور ليست بأفضل حالة”.

 

وكانت بعض التقارير أشارت إلى اقتراب كيروش من تدريب النادي الأهلي خلفاًَ لمواطنه ريكاردو سواريش.

أرقام كيروش مع منتخب مصر

قاد كيروش المنتخب الوطني في 20 مباراة بين مباريات ودية وكأس العرب وكأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم 2022.

نجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة وخسر 3 مباريات وتعادل في 6 أخرى.

فشل مع منتخب مصر في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر.

النادي الأهلي محمود الخطيب ياسين منصور كيروش الأهلى

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