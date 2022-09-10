مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

تأثيرها على صحة الإنسان

تعد الصلصة أحد أساسيات المطبخ، ولكن هناك محاذير وحقائق صادمة عن علب صلصة الطماطم الموجودة بالأسواق.

الليكوبين

وتوفر الطماطم المعلبة الليكوبين ، وهو مركب كيميائي نباتي أو نباتي طبيعي يوفر فوائد صحية (ويمنح الطماطم لونها الرائع).. أظهر الليكوبين المضاد للأكسدة في أكثر من 700 دراسة تأثير إيجابي على سرطان الثدي وسرطان القلب والالتهابات وسرطان البروستاتا. تحتوي الطماطم المعلبة على المزيد من الليكوبين المتوفر بيولوجيًا مقارنة بالطماطم الطازجة ، مما يعني أنك تحصل على المزيد.

عندما يتم طهي الطماطم ، كما هو الحال في جميع أنواع الطماطم المصنعة (مثل العلب والجرار والصلصات والصلصة والكاتشب) ، يكون اللايكوبين متاحًا بشكل أكبر لجسمك .

ولمتابعة المزيد حول تأثير صلصة الطماطم على صحة الإنسان .. تابع الفيديو جراف التالي: