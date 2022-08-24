فرق للكبير.. عضو الأهلي يثير الجدل بسبب عدد بطولات الأندية الأخري.. صورة

أثار محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل، بعدما نشر مقارنة بعدد بطولات الفريق الأحمر مع عدد ألقاب باقي أندية الدوري المصري.

ونشر الجارحي المقارنة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا عليها: “فرق كبير للكبير.. القادم أفضل بإذن الله”.

عضو الأهلي يثير الجدل بعدد بطولات الفريق

ويحتل فريق الأهلي هذا الموسم المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 64 نقطة خلف بيراميدز الثاني والزمالك المتصدر والذي توج باللقب.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم للمرة 14 في تاريخه، والثانية على التوالي.

وحصد الزمالك لقب الدوري من 24 فوز حققهم حتى الآن في المسابقة، بينما تعادل في 4 مباريات، وتلقى 4 هزائم.

ويعد الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، هو أقوى خط هجوم في الدوري المصري بعد أن تمكن لاعبي الفريق من تسجيل 61 هدفا حتى الآن في 32 مباراة، في المقابل استقبلت شباكه 27 هدفا.

وتعد هذه المرة هي الرابعة التي يتوج فيها الزمالك بلقب الدوري المصري في موسمين متتاليين، بعد 1964-1965، و1993-1994، و2003-2004.