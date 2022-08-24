عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرق للكبير.. عضو الأهلي يثير الجدل بسبب عدد بطولات الأندية الأخري.. صورة

الأهلي
الأهلي

أثار محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل، بعدما نشر مقارنة بعدد بطولات الفريق الأحمر مع عدد ألقاب باقي أندية الدوري المصري.

ونشر الجارحي المقارنة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا عليها: “فرق كبير للكبير.. القادم أفضل بإذن الله”.

عضو الأهلي يثير الجدل بعدد بطولات الفريق

ويحتل فريق الأهلي هذا الموسم المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 64 نقطة خلف بيراميدز الثاني والزمالك المتصدر والذي توج باللقب.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم للمرة 14 في تاريخه، والثانية على التوالي.

وحصد الزمالك لقب الدوري من 24 فوز حققهم حتى الآن في المسابقة، بينما تعادل في 4 مباريات، وتلقى 4 هزائم.

ويعد الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، هو أقوى خط هجوم في الدوري المصري بعد أن تمكن لاعبي الفريق من تسجيل 61 هدفا حتى الآن في 32 مباراة، في المقابل استقبلت شباكه 27 هدفا.

وتعد هذه المرة هي الرابعة التي يتوج فيها الزمالك بلقب الدوري المصري في موسمين متتاليين، بعد 1964-1965، و1993-1994، و2003-2004.

محمد الجارحي النادي الأهلي الأهلى الدوري المصر الجارحى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس إقالة سواريش فقط.. 4 قرارات ثورية للخطيب لإنقاذ الأهلي |تقرير تحليلي

الخامسة في الطريق.. بالأسماء الأهلي يحسم 4 صفقات نارية بينهم ابن الزمالك

بعد رحيل شركة الكرة.. مفاجأة بشأن إقالة ريكاردو سواريش من تدريب الأهلي .. فيديو

بعد تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-8-2022

تنسيق الجامعات 2022.. نتيجة المرحلة الثانية برقم الجلوس

الأهلي يحسم أولي صفقات الموسم الجديد ..تفاصيل

قفزة جديدة.. ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

تنسيق الجامعات 2022.. رابط نتيجة المرحلة الثانية وموعد بداية الثالثة

ترشيحاتنا

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع الترجى لضم محمد على بن رمضان..تفاصيل

زيلينسكي: الحصار الروسي على المونئ الأوكرانية ساهم في تدهور الأمن الغذائي العالمي..فيديو

إجراء جديد بشأن شروط البناء والتصالح.. والبرلمان يزف بشرى للمواطنين

فيوتشر يقطع الطريق على الزمالك فى الصفقة المنتظرة

بجنيه.. مكون واحد للتخلص من دهون البوتاجاز في دقائق

على رأسها المدرب والصفقات.. 6تحديات تواجه مجلس الأهلي بعد رحيل شركة الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل الكريب بتكلفة قليلة

مايوه وبوت.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

قرار حكومي مفاجئ.. من هو أول وزير للقهوة بالعالم ؟

فصيلة الدم أبرزها.. 8 أشياء تتسبب فى أخطر مشاكل الحمل

فيديو

حالة وفاة و12 مصابا .. حفل زفاف ينتهي بمأساة في أسوان ماذا حدث ؟ "فيديوجراف"

ياسين منصور وشركة الكرة.. ماذا حدث في اجتماع الأهلي برئاسة الخطيب.. فيديوجراف

أحمد الفيشاوي يثير الجدل برفقة فتاة ويخفيها عن الأنظار.. هل هي حبيبته الجديدة|فيديو

قصة طفلة عمرها 13 سنة وتزوجت 4 رجال في 30 يوما.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ