مجرد وقت.. توقعات برحيل سواريش عن الأهلي واستياء داخل إدارة النادي.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن فرص استمرار البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في منصبه بعد رحيل شركة الكرة، أصبحت صعبة للغاية.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي"ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "شركة الكرة كانت الداعم الأول لاستمرار سواريش في منصبه".

وأضاف: "بعد رحيل شركة الكرة واستقالتها، أصبح رحيل سواريش مجرد وقت، خاصةً أن هناك حالة من الاستياء داخل إدارة النادي بسبب المستوى الفني".

واختتم: "الأهلي سوف يبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، فرز بعض السير الذاتية من أجل اختيار اسم مناسب بقيادة الفريق بالموسم الجديد".

ويحتل فريق الأهلي هذا الموسم المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 64 نقطة خلف بيراميدز الثاني والزمالك المتصدر والذي توج باللقب