انكسار موجة الحر.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. تفاصيل

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن اليوم هو آخر يوم في موجة ارتفاع درجات الحرارة وبداية من غدا سيكون هناك انكسار وانخفاض في درجات الحرارة ولكن مازالت نسب الرطوبة مرتفعة حتي اخر شهر اغسطس الحالي.

واضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائيه، أن يتميز شهر أغسطس بارتفاع نسب الرطوبة به، مشيرا إلى أن الاسبوع الماضي شهد ارتفاع درجات الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة.

وتابع مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن درجات الحرارة وصلت الاسبوع الماضي لـ ٣٩ في الظل، ومن غدا سوف تنخفض درجتين إلى ٣ درجات من الحرارة مع هبوب رياح بسيطة في الليل.