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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يويفا يجري قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 .. اليوم

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم، الخميس، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بمدينة إسطنبول التركية.

وتنطلق مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة”، السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تصنيف الفرق المشاركة

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث جاءت كالتالي:

المستوى الأول: ريال مدريد - فرانكفورت -  مانشستر سيتي - ميلان - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بورتو - أياكس.

المستوى الثاني : ليفربول - تشيلسي - برشلونة  - يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - إشبيلية - لايبزيج - توتنهام.

المستوى الثالث :  سالزبورج - شاختار - إنتر ميلان -  نابولي سبورتنج لشبونة - بنفيكا - بايرن ليفركوزن.

المستوى الرابع :  كلوب بروج - سيلتيك - مارسيليا - مكابي - فيتكوريا بلزن - رينجرز - كوبنهاجن - دينامو زغرب.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا:

تقسم الفرق المشاركة في البطولة إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق من المستويات الأربعة.

وتمنع لوائح الفيفا وقوع فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد زعيم أوروبا:

يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، وبفارق 7 ألقاب عن ميلان صاحب المركز الثاني.

وكان ريال مدريد توج بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على ليفربول بهدف دون رد في المباراة النهائية.

 

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