حماقي يستعد لحفل غنائي في الإسكندرية الشهر القادم

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائى ضخم يوم ٤ من شهر سبتمبر القادم داخل مدينة الإسكندرية.

تفاصيل حفل الإسكندرية.







ومن المفترض أن يقام الحفل داخل منتجع جولن جويل بكورنيش الإسكندرية، ليكون هذا هو الحفل الثاني لحماقي فى نفس المكان بعد النجاح الكبير الذي حققه أول مرة نهاية عام ٢٠٢١.



ويقدم حماقي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنيتي أدرينالين وقلبي حبك جدا الذي طرحهما مؤخرًا.





حماقي يطرح قلبي حبك جدا

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة «قلبي حبك جدا» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد فترة من الترويج لها، وتشويق جمهوره إليها.

أغنية قلبي حبك جدا لـ محمد حماقي، من كلمات: أمير طعيمة، الحان: عمرو مصطفى، توزيع وميكس: أحمد إبراهيم، ديچيتال ماستر: Mike Bozzi، فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم، تصوير البوستر: عماد قاسم، تصميم الفيديو: عمر عز، جيتار: مصطفى اصلان، باص جيتار: بباوى.

أغنية أدرينالين

طرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “ادرينالين” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "لمست ايدي عملت كونتاكت .. الكهربا مسكت في الشرايين زودت الأدرينالين .. قلبي وعيني مش قادرين .. مشت قلبي على الخط .. ماراحش شمال وماشافش يمين".