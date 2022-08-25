أمينا لاتحاد الأسواق العربية.. من هو رامي الدكاني رئيس البورصة الجديد؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين رامي الدكاني، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله الصيرفي، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

ويستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية الجديد خلفا للدكتور محمد فريد الذي يشغل حاليا رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية.

شغل رامي الدكاني، منصب أمينا لاتحاد أسواق المال العربية بعد فوزه بأغلبية الأصوات من الجولة الأولى كمرشح من البورصة المصرية من بين 4 مرشحين عن أسواق عربية أخرى خلال انتخاب أمينا لاتحاد الأسواق العربية، 2019.

كما كان يشغل الرئيس التنفيذي لشركة “Pride Capital” أول صندوق استثماري في مصر يركز فقط على التكنولوجيا المالية ، وقد تم تأسيسه في أوائل عام 2017 كتعاون مشترك بين شركاء مرموقين في الخدمات المالية (فاروس كابيتال) والصناعات التكنولوجية (كاميليزر).

ويعد رامي الدكاني من الأسماء البارزة في مجال الاستثمار والأسواق المالية محليا وعربيا لما يمتلكه من خبرة كبيرة في مجال الاستثمار والمناصب المختلفة التي شغلها.