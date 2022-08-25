نجم فريق الشباب بالنادي الأهلي يوافق على الانتقال إلى أسوان .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي أسوان دخل في مفاوضات مع نجم فريق الشباب بـ النادي الأهلي، من أجل الحصول على توقيعه بالفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM، أن نجم شباب النادي الأهلي صالح نصر لديه إهتمام كبير من جانب ربيع ياسين مدرب أسوان للحصول على توقيعه.

وتابع أمير هشام : "أسوان حصل على موافقة اللاعب المبدئية من أجل الحصول على خدماته بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، ويتبقى فقط التفاوض مع النادي الأهلي لحسم الصفقة".

لجنة التخطيط تفاضل بين 3 مدافعين لخلافة بدر بانون.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بدأت المفاصلة بين محمود مرعي مدافع فيوتشر وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي ومصطفى الزناري لاعب طلائع الجيش لتدعيم خط الدفافي الميركاتو الصيفي لتعويض رحيل المغربي بدر بانون الذي انضم إلي قطر القطري مؤخراً.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، سر مفاضلة لجنة التخطيط بين 3 مدافعين بعد تعثر المفاوضات مع بيراميدز لضم أسامة جلال والتمسك بالحصول علي 30 مليون جنيه لبيع اللاعب للأهلي.

وأضاف شبانة، اللجنة استقرت علي تسويق محمد محمود و صلاح محسن وأحمد سيد غريب و لويس ميكيسوني و بيرسي تاو ومحمود وحيد ومحمد فخري وعلي لطفي أو مصطفي شوبير حسب العروض الجدية لضم أحدهما في الصيف.

5 صفقات مرة واحدة

وأتم شبانة، إدارة الكرة نجحت في الحصول علي توقيع 5 لاعبين دفعة واحدة بداية من الميركاتو الحالي ويتم التفاوض مع أندية اللاعبين للإعلان النهائي عن الصفقات.