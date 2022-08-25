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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرا لجمهوري الغالي.. كليب حنيلي لحسن شاكوش يحصد مليون مشاهدة عبر يوتيوب

حسن شاكوش
حسن شاكوش

احتفل الفنان حسن شاكوش بوصول أحدث أغانية علي طريقة الفيديو كليب “حنيلي” إلي مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

ونشر حسن شاكوش صورة له عبر حسابه الشخصي “انستجرام”، وعلق عليها كاتبًا: “كليب حنيلي أول مليون مشاهدة، شكرا لجمهوري الغالي وشكرا لكل شخص شارك في العمل”. 

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بعد تأجيل محاكمته.. شاهد حسن شاكوش يطرح أغنيته الجديدة حنيلى

وطرح حسن شاكوش، أحدث مفاجآته الفنية، وهى أغنيته الجديدة "حنيلى" وتم طرحها على اليوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فترة، وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا" وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

ويذكر أنه ظهر مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في لايف على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك للترويج لأحدث أغانيه.
 وخلال اللايف انتقد عدد متابعي شاكوش ما وصفوه بتخليه عن صديقه حمو بيكا في محنته بعد السماح له بالغناء من قبل نقابة موسيقيين، وتركه لأهله في منطقة بولاق الدكرور.

وأجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، محاكمة أولى جلسات محاكمة حسن شاكوش لاتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى جلسة 2 أكتوبر للإعلان للدعوى المدنية.

وذكرت الدعوى التي تقدم بها شعبان سعيد المحامي وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، بث المطرب حسن شاكوش فيديو عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل يهاجم موكلته ويصفها بعبارات تحتوي على عبارات تحمل معنى خدش شرف المدعية، وانتهاك خصوصيتها.

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