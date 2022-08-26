مليون مواطن مستفيد.. تخصيص 25 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة

زف أعضاء التحالف الوطني التنموي بشري سارة للمواطنين، تتعلق بـ إضافة مليون مواطن جديد لمعاش تكافل وكرامة، وذلك بناء علي توجيهات من قبل الرئيس السيسي، بخصوص إجراءات الحماية الاجتماعية الاستثنائية.

وبدورها قالت الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان هناك 4.1 مليون يحصلون على معاش تكافل وكرامة من الدولة ونظرًا للظروف الاقتصادية الأخيرة هناك رغبة لضم مليون أسرة إضافية.



ضم مليون أسرة جديدة

وأشارت إلي أن التحالف استطاع حصر هذه الأسر من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالتحالف، فضلا عن وجود تحقيق ميداني على الأرض للتأكد من صحة البيانات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يلعب دورا هاما في تقديم المساعدات للمواطنين وفقا لبرتوكول التعاون بين التحالف ووزارة التضامن.

وأوضح::"هناك 4.1 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة، والرئيس السيسي وجه بضم 500 ألف أسرة جديدة ليصل العدد لـ4.6 مليون أسرة.

ولفت إلي أن هناك تسارع للوقت فيدعم الأسر الأكثر احتياجًا وأن القضية مجتمعية فلا بد أن يكون هناك تعاون وتنسيق تام في الجهود.

25 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة

ونوه إلى أن التحالف سيدعم 600 ألف أسرة جديدة ليصل عدد الأسر إلى 5.1 مليون أسرة بمتوسط 35 مليون مواطن مصري، لافتا إلي أن هناك 25 مليار جنيه مخصصة لمعاشات تكافل وكرامة

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن معدلات النمو التي تحققت للاقتصاد المصري كانت بسبب حجم الاستهلاك

وأضاف، أن رفع أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة جاء نتيجة ارتفاع معدلات النمو، مؤكدا أن قوة الدولة الاقتصادية تصنف بحجم الشريحة المتوسطة.

وتابع مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لو استمرت معدلات النمو الحالية سنصل للمرتبة 35 اقتصاديا عالميا، مؤكدا أنه لدينا فرص حقيقية للاستثمار في مصر.

شبكة الطرق



وأشار إبراهيم عشماوي إلى أن شبكة الطرق هي سبب نهضة الولايات المتحدة الأمريكية

