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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن تواجد دائم للبعثة في أوكرانيا قريباً

رئيس الوكالة الدولية
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، إنه سيتم تحديد معايير مهمة الوكالة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد وجود البعثة الدائم في الموقع.

قال جروسي خلال مقابلة مع محطة RFI بهذا الخصوص: "هذه مهمة صعبة ونحتاج إلى تأمين طريق، ولذك نحتاج إلى التنسيق مع البلدين، إضافة إلى ذلك يجب علينا الحصول على دعم من الأمم المتحدة بشأن الأمور اللوجستية المتعلقة بمهمة الوكالة هناك".

وتابع جروسي قائلا: "نحن بحاجة إلى تحديد معالم المهمة بوضوح وربما إقامة وجود دائم للوكالة هناك على الفور".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن بعثة الوكالة ستزور محطة زابوريجيه لتوليد الطاقة النووية، مضيفا أنه سيقود المهمة بنفسه.


وتابع جروسي في بيانه: "يحدث كل يوم تقريبا حادث جديد في محطة زابوريجيه للطاقة النووية أو بالقرب منها، لا يمكننا تحمل إضاعة المزيد من الوقت".

وأضاف: "أنا مصمم على قيادة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية شخصيا إلى المحطة في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في استقرار وضع السلامة والأمن النوويين هناك".

 

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