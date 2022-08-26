عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آخرها الموت بالسرطان.. حالات وفاة يحصل صاحبها على أجر الشهادة

القبور
القبور

هناك العديد من حالات الوفاة التي يحصل صاحبها أجر الشهادة ، ومن هذه الحالات التي كشفت عنها دار الإفتاء مؤخرا هي الموت بمرض السرطان، وهنا نوضح في هذا التقرير أبرز هذه الحالات التي يحصل صاحبها أجر الشهادة.

 

كيفية تلقين الميت الشهادة وقراءة القرآن عند القبر.. أسهل طريقة تدخله الفردوس الأعلى

زوجي تمنى الشهادة.. ريهام فوزي: أبنائي يشعرون بدعم الرئيس السيسي


حالات الوفاة التي يحصل صاحبها أجر الشهادة

 

وقالت دار الإفتاء إن مَن مات بسبب مرض السرطان يرجى له أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله سبحانه وتعالى به؛ بناء على أن أسباب الشهادة يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي.

وأضافت الدار عبر الفيسبوك: فليست هذه الأسباب مسوقة على سبيل الحصر، بل هي منبهة على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض، وبناءً على أن مرض السرطان داخل في عموم المعنى اللغوي لبعض الأمراض، ومشارك لبعضها في بعض الأعراض، وشامل لبعضها الآخر مع مزيد خطر وشدة ضرر، غير أنه تجري عليه أحكام الميت العادي؛ من تغسيلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ.

 


هل من يموت مبطونا شهيد ؟


سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال برنامج “والله اعلم”.

وقال علي جمعة :"نعم، والمهم شيء يتعلق بالبطن، سواء كان قنصر أو قولون أو قرحة أدت إلى الوفاة".


وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المبطون هو صاحب داء البطن، وقد اختلف أهل العلم في تحديد أي داء هو الذي يكون الميت به شهيدا، ولعل أرجح الأقوال -التي نقلها الإمام النووي رحمه الله- هو كل داء يصيب الجوف ويؤدي إلى الموت، بغض النظر عن اسمه وصفته.
واستشهدت في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من مات مبطونًا؟»، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» رواه البخاري (2829) ومسلم ( 1914)وتابعت: فيرجى لمن مات بداء البطن أن يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر الشهادة، طالما مات راضيًا بقضاء الله محتسبًا، مؤكدة أن من مات مبطونًا يغسل ويكفن ويصلي عليه.


من عشق فكتم فعف فمات فهو شهيد


قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ، إن حديث "من عشق فكتم فعف فمات فهو شهيد" هو حديث صحيح عن النبي، وورد من تسعة طرق بالأسانيد، غير رواية سويد التي يزعم البعض أنه ضعيف بسبب ضعف هذا الراوي.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الحديث ألف عليه كتاب بعنوان "درأ الضعف عن حديث من عشق فعف" منوها أن هذا الحديث مهم للغاية.


وذكر أن معنى الحديث، عن الشخص الذي وقع في الحب تجاه امرأة متزوجة،  فهنا هذه المرأة ليست من حقه، ولا يحق له أن يسعى للوصول إلى هذه المرأة، لأن هذا يعتبر فساد في الأرض.

وتابع: هذا الشخص المحب لما وقع في حب امرأة متزوجة، فكتم حبه في نفسه ولم يصرح به، ويقول النبي هنا "من فرك امرأة عن زوجها لعنه الله" أي يفسد بينها وبين زوجها.

وذكر أن هذا الكتمان للحب يجعل الإنسان عفيفا وليس فاحشا أو بذئ، ولو مات هذا الشخص من شدة حبه، فقد مات شهيدا لأن فضل الضرر أن يقع به على أن يعصى الله.

 

 

خصائص الشهادة في سبيل الله


وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشهادة في سبيل الله رتبة عظيمة للغاية ليس دونها رتبة، وللشهيد منزلة كبيرة عند الله تعالى، ومكرمة عالية، ورزق كريم نظير تقديمه أغلى ما عنده، وهو الجود بنفسه وروحه وحياته في سبيل الدفاع عن الأرض والعِرض، وإبقاء القيم والأخلاق، وتكريس العدالة والسلام، وصون البلاد من المعتدين، وحفظ عزة الأوطان وكرامتها، وتعزيز الاستقلال والحرية، وتحقيق سيادة الدول وحماية مكتسبات الشعوب، واندحار العدوان والظلم".

وأضاف أن الله تعالى أعدَّ للشهيد خصائص وميزات لا تكون لغيره؛ وهي درجة سامية جدًّا حرَّض النبي صلى الله عليه وسلم على نوالها بالإخلاص والتضحية حيث يقول: «وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ» "متفقٌ عليه".


وأكد مفتي الجمهورية على أن فضل الشهادة في سبيل الله معروفٌ ومقررٌ في شريعتنا السمحة؛ كما نطقت بهذا النصوص الشريفة، يقول الله تعالى في القرآن الكريم مخبرًا عن ذلك: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 111]، فجعلَ اللهُ تعالى الربحَ الموعود في مقابلة التضحية بالنفس في هذا المقصد النبيل هو الجنة.


منزلة الشهيد في سبيل الله


وأضاف: والشهيدُ له منزلةٌ عظيمة عند الله، ويكفيه في ذلك ما جاء في حقه في القرآن الكريم؛ فتارةً يُرشدنا الحقُّ تبارك وتعالى بأن لا نقولَ عن الشهداء أنهم أمواتٌ، ويُخبرنا بأنهم أحياء حياة لا نعلمها، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 154]، وتارةً ينهانا أن نحسبهم أمواتًا، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، قال سبحانه: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: 169].


ولفت المفتي النظر إلى أن الشهيد هو كل من جاد بروحه وسالت دماؤه في سبيل الدفاع عن الوطن من الأعداء ومن الإرهابين، ولا فرق بين مسلم ومسيحي في نيل هذا الشرف.


وأكد على أن للشهيد فضلًا كبيرًا لا يُقاربه فضلٌ؛ فإن له الشفاعةَ في سبعين من أقاربه، كما جاء في السنن عن المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: وذكر منها: وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ»، والذي نتوقف عنده في هذا الحديث الشريف وننبه عليه؛ من أجل أن نربطَ على قلوب أهل الشهيد هو قبول شفاعته عند الله تعالى يوم القيامة في سبعين من أقاربه، ولا أحد أولى بهذا الفضل من أهلِه الذين تحمَّلوا ألم فراقه، وأولى هؤلاء هم أبوه وأمه وزوجه وأبناؤه؛ فهنيئًا للشهيد بالجنة، وهنيئًا لهؤلاء بشفاعته لهم بين يدي الله تعالى في دخولهم الجنة.


وأردف المفتي قائلًا: وصاحب هذه الشهادة: إما أن يكون شهيدًا في الدنيا والآخرة إذا كان يقاتل الأعداء لإعلاء كلمة الله تعالى، وإما أن يكون شهيدًا في الدنيا فقط إذا كان قتاله الأعداء لمطلب دنيوي؛ كالرياء مثلًا. وأما الشهادة الحكمية: فصاحبها يكون شهيدًا في الآخرة فقط، وهو يخالف الشهيد الأول والثاني في أنه يُغَسَّل ويصلى عليه، بخلاف الأولين، وأجره على الله. وأقسام هذا النوع كثيرة جاء التنبيه عليها في عدد من الأحاديث النبوية؛ منها: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ».


أفضل دعاء للشهيد


“اللهم عامله بما انت اهله ولا تعامله بما هو أهله
اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا و عن الإساءه عفوا و غفرانا
اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عنه يارب العالمين
اللهم ادخله الجنه من غير مناقشه حساب ولا سابقه عذاب
اللهم آنسه في وحدته وآنسه في وحشته وآنسه في غربته
اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين و حسن أولئك رفيقا اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار
اللهم افسح له في قبره مد بصره و افرش قبره من فراش الجنه
اللهم اعذه من عذاب القبر و جاف الأرض عن جنبيه اللهم املأ قبره بالرضا و النور و الفسحه و السرور (اللهم قه السيئات ( و من تقي السئات يوم إذن فقد رحمت
اللهم اغفر له في المهدين و اخلفه في عقبه في الغافرين )” .

 

حالات الوفاة التي يحصل صاحبها أجر الشهادة هل من يموت مبطونا شهيد من عشق فكتم فعف فمات فهو شهيد خصائص الشهادة في سبيل الله منزلة الشهيد في سبيل الله أفضل دعاء للشهيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى حياة زوجته وحملها على كتفه بالشارع.. اعرف حقيقية الفيديو المثير

150 ألف دولار شهريا .. خليلوزيتش يوافق على تدريب الأهلي وخلافة سواريش |تفاصيل

حبس مرتضى منصور.. إبراهيم سعيد: الأمر قائم وفي انتظار التنفيذ

لن تصدق.. مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022

هبة قطب تكشف عن وجبات يجب الإبتعاد عنها قبل العلاقة الزوجية.. تعرف عليها

لهثت وراء شهواتها.. تركت زوجها لأجل عشيقها فقتلا نجلها

الدولار يرتفع ويقترب من الـ20.. مفاجأة بشأن سعر الأخضر

شبانة: رعاية الطيران القطري للنادي الأهلي تجذب المستثمرين ودعم المتحدة للنادي انقلاب

ترشيحاتنا

أسبوع خريفي.. سحب متفرقة بالقاهرة والسواحل وتراجع تأثير الشمس.. الطقس

اضرار المنشطات وابتعدوا عن هذه الأطعمة .. هبة قطب تتصدر التريند | تعرف على السبب

الصحة: تحديث أجهزة سلامة الماء والغذاء في المعامل بقيمة 400 مليون جنيه

أبرزها الدقيق والتونة.. التموين: إضافة 5 سلع جديدة لـ قائمة سبتمبر

شيكابالا عن الاعتزال: هذا قراري ولن أتراجع فيه.. التفاصيل الكاملة

آخرها الموت بالسرطان.. حالات وفاة يحصل صاحبها على أجر الشهادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أكلة في كل بيت سر جمال ميرفت أمين

موضة منتشرة بين الشباب تسبب السرطان.. احذر منها

كاش مايوه.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

أرخص وجبة إفطار.. أكلة شرقية مشبعة بـ 4 جنيهات

فيديو

بعد تصريحات شيرين عبدالوهاب.. فنانون عانوا من الاكتئاب/ فيديو جراف

الأهلي لم يحترمنا.. وكيل أعمال سواريش ينتفض ضد أنباء إقالته “فيديوجراف”

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

تفاصيل مداخلة مرتضى منصور كاملة وهجومه على الخطيب وشوبير “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

المستشار أسـامة الصعيدي

جاهلية النواح والنقد المباح

هند عصام

آمن رع.. الأميرة المنحوسة

محمد مخلوف

حسن عبدالله.. جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ