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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة الدولي للمونودراما يكرم المخرج المبدع خالد جلال

صدى البلد

 أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما عن تكريم المخرج خالد جلال وذلك وسط نخبة من المبدعين المصريين والدوليين، ضمن فاعليات الدورة الخامسة التي تقام تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر القادم.


وقال د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان إن تكريم الفنان الكبير خالد جلال يأتي عن مشوار كبير من العطاء كمخرج وصاحب مشروع مسرحي كبير لتدريب وإعداد الممثل الشامل، مما أفرز للحركة المسرحية نجوما كبار أضاءوا الساحة الفنية بمصر والعالم العربي.


الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهداة لاسم الفنان الكبير الراحل "خالد صالح" .

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما المخرج خالد جلال نيفين الكيلاني

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