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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرص كبيرة لكليات القمة.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان بطور سيناء

تمنح جامعة الملك سلمان فرصة كبيرة للالتحاق بكليات القمة مع دراسة متميزة في جامعة فاخرة علاوة على أنها توفر سكنا فندقيا فاخرا في فروعها الثلاث  بطور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ  وخاصة بعد قرار مجلس أمناء الجامعة بتخفيض قيمة السكن الفندقي ٥٠ ٪ تيسيرا علي الطلاب المغتربين.


تعرف على الحد الأدنى للقبول بجامعة الملك سلمان الدولية.

درجات القبول 

الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة سلمان 

وكانت أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء  الحد الأدنى للقبول في كافة الكليات المختلفة للعام الدراسي 2022 – 2023.

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إنه جرى تحديد الحد الأدنى للقبول في كافة الكليات بفروع الجامعة الثلاثة بمدن "طور سيناء، رأس سدر، شرم الشيخ"، كما جرى طرح 450 منحة للطلاب بكافة المحافظات بتخفيض يتراوح بين 25 % حتى 50%.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة جاء كالتالي :

-      الطب : 77 %.

-      طب الأسنان: 70 %.

-      الصيدلة: 72 %

-      الطب البيطري: 68 %

-      الهندسة : 65 %

-      علوم الحاسب :  60 %

-  التمريض ، الفنون والتصميم، السياحة والضيافة، العلوم الأساسي، الصناعات التكنولوجية، الألسن واللغات التطبيقية، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية : 55%.

رئيس الجامعة: الدراسة غير تقليدية والاختيار من ١٧ مجالا

وأكد أن الدراسة بجامعة الملك سلمان تمتع بتجربة جامعية غير تقليدية، ويمكن للطلاب الاختيار من 17 مجالا دراسيا، وأكثر من 56 برنامجًا مميزًا، والاستمتاع بحياة جامعية مختلفة لكون الجامعة توفر فريق أكاديمي مميز يساعد الطلاب على فهم وتطبيق المناهج الدراسية بطريقة علمية وعملية، مما يؤهل الطلاب فيما بعد لسهولة الالتحاق بسوق العمل مباشرة بعد التخرج من الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم خدمات إقامة متكاملة للطلاب داخل سكن جامعي مجهز علي أعلى مستوي لراحة الطلاب، ومؤمن بأحدث نظم المراقبة الذكية، وتتميز الجامعة بوجود أنشطة رياضية عديدة ومميزة تساعد الطلاب على ممارسة رياضتهم المختلفة من سباحة، وجرى، وكرة قدم، وكرة اليد، وكرة السلة، وملاعب التنس.

فرص تعليم عال ومتميز ومتكافئ 

وتابع : كما تتيح الجامعة فرص تعليم عالي متميز ومتكافئ، كما تقدم الجامعة العديد من المنح الدراسية لدراسة المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية لسوق العمل المحلي والدولي.

جامعة الملك سلمان 


 

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الحد الأدنى للقبول جامعة سلمان اشرف حسين فرصة كبيرة

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