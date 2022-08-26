ريم البارودي على شاطيء البحر بإطلالة مثيرة



نشرت الفنانة ريم البارودى، صورة جديدة لها من عطلتها الصيفية وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام".

وخطفت ريم أنظار متابعيها بإطلالة مثيرة على شاطئ البحر أثناء قضاء إجازتها فى الساحل الشمالى، نالت إعجاب متابعيها.

IMG_٢٠٢٢٠٨٢٦_٢٠٥٧٤٥



يُذكر أن آخر أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، أميرة أديب، نور خالد النبوي، وآخرين.



من أهم أعمال ريم البارودي هي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، مسلسل حدائق الشيطان، مسلسل قلب امرأة، مسلسل نقطة نظام، مسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية والتي منها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.

