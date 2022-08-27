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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زي القمر وسط ناسك.. شيرين توجه رسالة لـ نوال الزغبي عقب حفل القلعة

صدى البلد

أشادت  الفنانة شيرين بحفلة النجمة نوال الزغبي أمس ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء .

ووجهت شيرين رسالة للنجمة نوال الزغبي  عبر حسابها بموقع انستجرام قائلة : مبروك يا حبيبتي علي حفلتك في بلدك و انت زي القمر وسط ناسك الي بيحبوكي.

و جاء رد نوال الزغبي : انت حبيبة قلبي و اخت ليا .

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أمسية ذهبية التمعت خلالها نوال الزغبي وجاءت ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء .


فعلى مسرح المحكى قابل الحشد الجماهيرى الضخم النجمة اللبنانية بترحاب وحفاوة بالغة وباطلالة براقة جددت عشقها لمصر وشعبها واعلنت سعادتها وفخرها بالمشاركة فى الفعاليات لاول مرة ، ثم تغنت بكوكبة من اعمالها واسعة الانتشار كان منها بلبقلك ، ما اندم عليك ، ناسينى ليه ، على دا العونة ، الليالى رجعتنى ، مين حبيبى انا ، الناس العزاز ، عنيك كدابين ، اللى اتمنيته وغيرها ، كما استضاف كورال روح الشرق ليصاحبها فى اداء اغنية الحفلة.


 

قبلها وباصوات واعدة تنتمى لزمن الفن الجميل قدم كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار وتحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة كان منها مصر التي في خاطري ، مضناك ، القلب ولا العين ، رمش عينه ، اما براوه ، نعناع الجنينة ، عطشان يا اسمراني ، يا حلو ناديلى ، الاطلال ، تحيا مصر اداها كل من مصطفي ناصر ، مهدي ، رحمة ضاحي ، احمد فايد ، محمد هدهود ، هاجر ،  لوجين ، ملك ، شمس الاسواني ، رحمة عصام ملك عادل ، مريم حنفي ، أحمد مجدي.


وفى صورة مشرفة تعكس قوة الارادة والاصرار على التحدى والنجاح عزفت بتناغم وبراعة فتيات اوركسترا النور والامل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا مختارات من اشهر الاعمال الكلاسيكية العالمية منها المصارعون لـ بيزيه ، رقصات مجرية لـ برامز ، المارش التركى لـ موتسارت ، رقصة السيوف لـ خاتشاتوريان ، الرقصة الروسية لـ تشايكوڤسكى الى جانب قضية عم أحمد - فيها حاجة حلوة لـ عمر خيرت وغيرها .

 

إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب حفل نوال الزغبي نوال الزغبي

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