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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

مي عز الدين
مي عز الدين

تصدرت الفنانة مي عز الدين، مؤشر البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام وتويتر، بعد شائعات ارتباطها بالفنان أحمد السعدني.

وعلى الرغم تصريحات الفنانة مي عز الدين دائما بأن الفنان أحمد السعدني صديقها المقرب، إلا أن الشائعات تطاردهم دوما.

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وتداول رواد السوشيال ميديا صور جمعت بين الفنانة مي عز وأحمد السعدني، وعلق البعض منهم «والله لايقين على بعض»، فيما علقت الفتيات «سؤال بره الموضوع هي مي بتستخدم ايه عشان بشرتها تكون صافية كدا».

مي عز الدين 

سر نضارة بشرة مي عز الدين

وكانت صرحت الفنانة مي عز الدين عن روتين بشرتها اليومي والذي يساعدها على الوصول إلى النتيجة المثالية والمظهر الجذاب.

نضارة بشرة مي عز الدين 

وقالت الفنانة مي عز الدين، أنها لا تضع الكثير من المكياج خارج العمل الفني، وان المياه اسلوب حياة فتعتاد دائما على شرب المياه بكثرة لاحتوائها على فوائد صحية للجسم.

مي عز الدين 

كما تهتم مي عز الدين بوضع كريمات الترطيب التي تناسب بشرتها يوميا قبل النوم.

واعتادت الفنانة مي عز الدين على مشاركة جمهورها بصور جديدة على الانستجرام بدون وضع المكياج أو استخدام الفلتر، مما أثارت الحيرة عند الفتيات عن سر جمالها وأنوثتها.

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