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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يكشف عن الجملة التي تمنعه من العودة للأهلي.. فيديو

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن

كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي عن الجملة التي يراها البعض هي سبب أزمته مع الأهلي.


وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية أن هناك من لا يريد وجود التؤام حسن في الأهلي رغم أنهم أعطوا الكثير داخل القلعة الحمراء .


وأضاف:" الجملة التي يلعب البعض عليها لزيادة النيران بيننا وبين جماهير الأهلي هي أنه بعض المباراة الشهيرة وقت أن كنا نلعب للزمالك تجاوزت قلة من الجماهير في حقنا فخرجت وقولت ..لماذا نتعرض للسباب ونحن أحرزنا بطولات للنادي اكتر من صالح سليم رئيس النادي".


وأوضح حسام حسن  أنه الهداف التاريخي للنادي الأهلي مهما حاول البعض التقليل من ذلك.


وقال :" حين أبعدونا عن الأهلي كنت قد سجلت 109 هدف في الدوري قبل أن أذهب للزمالك، وقتها كان الكابتن محمود الخطيب وهو أعتزل سجل 101 هدف أو 102 ، جعلوه 109 حتي لا يقال أن حسام حسن الهداف التاريخي للأهلي".

 

تعادل الزمالك والمصري

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الزمالك ومضيفه المصري، ضمن منافسات المرحلة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفع الزمالك، الذي ضمن التتويج باللقب للمرة 14 في تاريخه في المرحلة الماضية، رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، فيما رفع المصري رصيده إلى 38 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز بيراميدز على مضيفه سيراميكا كليوباترا 2 / صفر.

وتقدم محمد حمدي لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف فاخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 77.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

حسام حسن الأهلى جماهير الأهلي محمود الخطيب الهداف التاريخي للأهلي

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