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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غير ملابسه مع كل أغنية.. لقطات من حفل محمد رمضان فى العملين الجديدة

محمد رمضان
محمد رمضان

أحيا منذ قليل الفنان محمد رمضان حفل غنائى ضخم فى مدينة العملين الجديدة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره وبعض مشاهير الفن.

وشهد حفل محمد رمضان العديد من اللقطات المميزة والمختلفة عن أى حفل أخر كان أبرزها دخوله بسيارته الفارهة والمدون  عليها كلمة نمبر وان.

محمد رمضان


 

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محمد رمضان يغير ملابسه على المسرح

وشهد الحفل قيام محمد رمضان بتغير ملابسه مع كل أغنية يقوم بغنائها فتارة ارتدى ملابس شفافه وتارة أخرى قام بغناء إحدى أغنياته عاريًا فيما قام بارتداء شال أبيض في إحدي أغنياته أثناء رقصه مع فرقته الإستعراضية.

 

حفل محمد رمضان



موقف محمد رمضان من سيدة قامت بالدعاء له

وشهد الحفل أيضا قيام سيدة بتخطى الجمهور للوصول إلى أقرب نقطة تستطيع أن ترى منها محمد رمضان وقامت بالدعاء له وهو الأمر الذي لاحظه رمضان وأثر فيه على المسرح وقال لها أنا حاسس أنى شايف أمي هي اللى بتدعيلى.

محمد رمضان



محمد رمضان يشكر جمهوره 

وحرص محمد رمضان على تقديم الشكر لكل جمهوره الذي حرص على الحضور بالرغم من أزمة بيع التذاكر التى شهدها الحفل قبل انطلاقه بأيام وقام رمضان بحلها مع الشركة المنظمة، وقال رمضان لجمهوره: دايما بقول عليكو أنتو اللى نمبر وان وبشكر كل واحد فيكو حضر الحفلة النهاردة ويلا بينا نغني مع بعض نمبر وان.

 

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