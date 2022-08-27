بشال أبيض.. أول صور لـ محمد رمضان من حفل العلمين.. شاهد

أحيا النجم محمد رمضان حفلا غنائياً ضخماً بالعالمين الجديدة بمول نورث سكوير بحضور كامل العدد من الأسر والشباب من مختلف الأعمار الذين قابلوه بهتاف وحب بعد تأخر الحفل .

محمد رمضان يبدأ حفله بمنبر وان

بدأ الحفل قوياً بصعود رمضان على خشبة المسرح بأستعراض لأغنية " نمبر وان " وسط أجواء من الحماس والإثارة والهتافات من المعجبين والحضور.

وواصل محمد رمضان الحفل بمزيد من الاستعراضات المبهرة لمجموعة من أغانية المميزة التي قدمها خلال مسيرته وأرتبطت في ذهن جمهوره مثل " متعودة ، نمبر وان ، على الله ، تعاليلي ، على الله و تنطيط ، زلزال ، بم بم ، الثانوية ".

محمد رمضان بشال أبيض

وظهر محمد رمضان فى الحفل وهو يرتدي شال أبيض وهو يقدم إحدي أغنياته، ويتميز رمضان بظهوره فى كل حفلاته بملابس غريبة ولوكات مختلفة عن أى مطرب أخر وهو ما يجعله دائما متميز فى جميع حفلاته.

أزمات واجهت حفل محمد رمضان قبل انطلاقه

و قد نشر محمد رمضان مسبقا عبر حسابه في إنستجرام فيديو استعرض فيه عددا من الرسائل الصوتية لمجموعة من جمهوره واجهت صعوبة في الحصول على تذاكر الحفل، كما عرض صورا تظهر تعطل الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر وعلق محمد رمضان على المشكلة قائلا: "هعتبرها مش حرب، وهعتبر إن دا بيحصل في كل الحفلات مش حفلتي أنا بس، وشوفنا حل بديل، تقدر تقطع تذكرتك عن طريق فوري من أي كشك في مصر بواسطة كود، وأشوفكو على خير في أقوى حفلة في الساحل".

فيلم محمد رمضان الجديد

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان من أجل مناقشة قضية هامة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.