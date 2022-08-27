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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لص يقفز على سلالم محطة مترو بسيارة مسروقة بمدريد |فيديو

صدى البلد

في واقعة لا نراها إلا في الأفلام، شهد سكان مدريد مطاردة صادمة بين الشرطة وسيارة مسروقة انتهى بسائقها اللص عالقًا على سلالم مترو الأنفاق.

سرق اللص سيارة مازدا من موقف سيارات قريب في مدريد بعد أن ترك صاحبها المفاتيح بداخلها ونزل، وبحسب ما ورد حاول صديق مالك السيارة إيقاف اللص لكنه فشل.

ووفقًا لموقع EFE المحلي، فقد استخدم اللص ممر الحافلة لقيادة سيارة مسروقة عبر الأبواب الزجاجية لمركز التسوق في محطة مترو الأنفاق في الساعات الأولى قبل محاولة صعود سلالم المحطة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقكع فيديو للمطاردة الغريبة، حيث وثق  السيارة عالقة على سلالم محطة مترو الأنفاق.

يُظهر المقطع الذي شاركته قناة Sky News على يوتيوب أن السيارة متصلة بسلسلتين ويتم سحبها عبر السلم.

سيارة على سلالم المترو 

انتهى الأمر بالسيارة المسروقة على سلالم إحدى أكثر محطات المترو ازدحامًا في مدريد، وبحسب ما ورد كانت السيارة في ممر للحافلات قبل أن تصطدم بأبواب مركز التسوق Plaza Eliptica، وقد حاول رجال الطوارئ سحبها بواسطة رافعة.

https://twitter.com/EmergenciasMad/status/1561873637237481472?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1561873637237481472%7Ctwgr%5E70c270470399e6f6fede437955060be1eabf695f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indiatimes.com%2Fnews%2Fworld%2Fstolen-car-stairs-metro-station-578016.html

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