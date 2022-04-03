العين صابتها.. تحطم سيارة فيراري بسائقها بعد لحظات من شرائها

كان من المفترض أن تصبح السيارة الجديدة مصدر فخر أصحابها وسعادتهم، ولكن بدلاً من ذلك تحولت سيارة فيراري 488 إلى حطام مشوه بعد لحظات من شرائها.

في الصور المتداولة، تظهر سيارة خارقة بقيمة 250000 جنيه إسترليني (حوالي 6 ملايين جنيه مصري) تحطمت في حادث مروع في نفس اليوم الذي اشتراها فيه مالكها، على بعد ميلين فقط من معرض السيارات في بريطانيا.

تُظهر الصور التي نشرتها الشرطة أن غطاء المحرك الأمامي للسيارة فيراري 488 قد انهار وتعرض خدوش في جميع أنحاء مقدمة السيارة الرياضية الحمراء البراقة.

ترك الحادث صاحب السيارة الفاخرة في حسرة يعد الخسائر ويندب حظه بعد فترة وجيزة من شراء السيارة، رغم عدم إصابته بأذى.

قالت شرطة ديربيشاير وفقًا لصحيفة مترو: "اشترى سائق سيارة فيراري هذا الصباح وتحطمت بعد قيادتها أقل من ميلين، دون وقوع إصابات".

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