عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الناتو يحذر كندا بشأن خطط روسيا والصين في القطب الشمالي

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج

أنهى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج رحلته إلى القطب الشمالي الكندي، اليوم /الجمعة/، بالتشديد على التهديدات التي تشكلها روسيا والصين على المنطقة.


وقال ستولتنبرج: "أنشأت روسيا قيادة جديدة للقطب الشمالي". "لقد فتحت المئات من المواقع العسكرية القطبية الجديدة والعائدة للحقبة السوفيتية السابقة، بما في ذلك المطارات والموانئ المائية العميقة. كما تستخدم روسيا المنطقة كنقطة اختبار للعديد من أنظمة الأسلحة الجديدة."


وأضاف أن الصين تعمل أيضا على توسيع نطاق وصولها وأعلنت نفسها دولة "قريبة من القطب الشمالي"، مع خطط لبناء أكبر كاسحة جليد في العالم.


وقال ستولتنبرج: "إنها تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية للطاقة والبحوث في أقصى الشمال".


وشدد ستولتنبرج، أيضا، على اهتمام الناتو المتزايد بالدفاع في القطب الشمالي، لا سيما في ضوء خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى التحالف العسكري.


وتحدث رئيس الناتو وترودو عن زيادة التعاون، لكنهما لم يلتزما بمناورات رئيسية يقودها الناتو على الأراضي الكندية في أقصى الشمال.


وفي حديثها إلى هيئة الإذاعة الكنية "سي بي سي نيوز"، قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، إن مشاركة الحلفاء في التدريبات العسكرية الكندية المحلية مقبولة لأوتاوا، لكن الحكومة الليبرالية "ليس لديها خطط" لاستضافة تدريب للناتو على غرار تدريب الحلف السنوي للاستجابة الباردة في النرويج.


قال إيف برودور، السفير الكندي السابق لدى الناتو، إن دعوة الحلف رسميًا للتدريب في القطب الشمالي سترسل إشارة مهمة إلى روسيا.

البنية التحتية المطارات روسيا القطب الشمالي الدولار مطارات حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة.. الدولار يتراجع بقوة.. وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

بكاش مايوه جرئ.. سارة سلامة تثير ضجة على البحر

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

مرتضى منصور يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

بث مباشر الآن مباراة الزمالك والمصري (0-0) في الدوري

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو يحذر كندا بشأن خطط روسيا والصين في القطب الشمالي

روسيا: العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة

قائد أمريكي: نطور أنظمة دفاعية لمواجهة صواريخ روسية وصينية

الأمم المتحدة: الفيضانات تلحق أضرارا بأكثر من 340 ألف شخص في تشاد

العراق .. قتلى وجرحى في هجومين لداعش على نقاط للجيش في ديالى

أفضل أذكار الصباح كاملة .. حصن نفسك في دقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص يقفز على سلالم محطة مترو بسيارة مسروقة بمدريد |فيديو

رفعت علم المثليين.. اعتقال مغنية تركية بسبب إساءتها للمدارس الإسلامية

لحظات تحبس الأنفاس.. شاهد صبي يغرق في نهر مليئ بالتماسيح في الهند

محيرة البنات .. سر نضارة بشرة مي عز الدين |مش هتصدق

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ