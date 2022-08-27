برج العذراء 27 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما النصيحة؟

قالت خبيرة الأبراج عبير فوائد بانتظار مولود اليوم انطلاقة سنة جيدة جدا تمارس هوايتك بإصدار الاوامر واعلان الاستقلالية والتحرر من كل قيد، فتحدث تغييرات جذرية في ادارة اعمالك ويومياتك، وقد تضع مخططاً مختلفا جدا عما عرفته في السابق. تتمتع بتأثيرات استثنائية ما يجعلك تحقق انتصاراً باهراً في مجال ما او ربحا فجائيا في مجال اخر. تكون تحركك، ، دينامية لا مثيل لها وحيوية قل نظيرها، يدق جرس العيد في سمائك وتتلقى المفاجآت فتسعد بالآتي ويبتسم الحظ لك.



مواليد اليوم السبت 27 آب أغسطس من برج العذراء



وأوضحت خبيرة الأبراج من خلال منشور لها عبر حسابها على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مواليد اليوم من برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم، وبالرغم من أن المظهر الخارجي لمولود برج العذراء يوحي بعدم المبالاة والهدوء، إلاّ أنه يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة .