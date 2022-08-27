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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء 27 أغسطس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما النصيحة؟

الابراج
الابراج

قالت خبيرة الأبراج عبير فوائد بانتظار مولود اليوم انطلاقة سنة جيدة جدا تمارس هوايتك بإصدار الاوامر واعلان الاستقلالية والتحرر من كل قيد، فتحدث تغييرات جذرية في ادارة اعمالك ويومياتك، وقد تضع مخططاً مختلفا جدا عما عرفته في السابق. تتمتع بتأثيرات استثنائية  ما يجعلك تحقق انتصاراً باهراً في مجال ما او ربحا فجائيا في مجال اخر. تكون تحركك، ، دينامية لا مثيل لها وحيوية قل نظيرها، يدق جرس العيد في سمائك وتتلقى المفاجآت فتسعد بالآتي ويبتسم الحظ لك.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27 أغسطس 2022 صحيا وعاطفيا ومهنيا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 أغسطس 2022 .. مكالمة تغير حياة القوس ومشاكل في منزل الجدي


مواليد اليوم  السبت 27 آب أغسطس من برج  العذراء 


وأوضحت خبيرة الأبراج من خلال منشور لها عبر حسابها على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مواليد اليوم من برج العذراء من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم، وبالرغم من أن المظهر الخارجي لمولود برج العذراء يوحي بعدم المبالاة والهدوء، إلاّ أنه يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة .

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