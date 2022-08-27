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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض جديد من الأهلي لضم إبراهيم عادل من بيراميدز

صدى البلد

جدد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع أحد نجوم بيراميدز، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر بالموسم المقبل.

وعرض مسئولو الأهلي على إدارة بيراميدز تحويل إعارة مصطفى شوبير من عام واحد إلى عامين مقابل الحصول على إبراهيم عادل بجانب دفع مقابل مالي بقيمة 2.5 مليون دولار.

عرض الأهلي لبيراميدز..

قدم النادي الأهلي عرضا جديدا يشمل دخول صفقة أخرى بجانب مصطفى شوبير، إلى بيراميدز ولكن مقابل تقليل المقابل المادي لضم إبراهيم عادل، حيث يترقب المارد الأحمر موقف إدارة الفريق السماوي من الموافقة على العرض المقدم.

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ودخل مجلس إدارة النادي الأهلي، في مفاوضات مع إدارة بيراميدز، من أجل حسم المفاوضات في صفقة إبراهيم عادل، بعد توقيع اللاعب للقلعة الحمراء في وقت سابق.


ورفع إبراهيم عادل، راية التمرد على إدارة بيراميدز، من أجل الرحيل عن الفريق ويرفض بشدة البقاء فى الموسم الجديد، حيث لديه رغبة قوية في ارتداء قميص الأهلي. 

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