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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

حسام حسن
حسام حسن

شن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، هجوماََ نارياََ على رضا شحاتة، نجم الأهلي السابق، بعد تصريحه الأخير بصعوبة عودة التوأم للنادي الأهلي مرة أخرى من خلال تولي تدريب فريق الكرة.

وقال حسام حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: إدارات النادي الأهلي في الفترات الماضية، أعطت الفرصة لأي حد يتكلم على رموز وأولاد النادي الأهلي اللي بجد.

وأضاف: لما يجي رضا شحاتة، قعد في الأهلي سنة ولا سنتين يقول أنا عارف الأهلي كويس وعارف داخليات الأهلي كويس! أنت لعبت شهرين ولا سنة يا رضا مع احترامي الشديد ليك، أنت جاي من المنصورة لعبت في الأهلي سنة على رأسنا ولكن أنت مش ابن النادي. 

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وأكمل: النهاردة لما يجي وائل جمعة يلعب في الأهلي سنتين ولا تلاتة ولا أربعة ويجي أبوتريكة يلعب ست سنين ولا خمس سنين، هو مش ابن النادي الأهلي، ويجي عصام الحضري، يلعب 5 ولا 6 سنين ويقولك أنا ابن الأهلي، هما مش أبناء الأهلي هما أضافوا للأهلي زي ما أنا وإبراهيم روحنا الزمالك لعبنا 4 مواسم وخدنا بطولات أكتر من رموز نادي الزمالك مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر وأكبر لاعب في الزمالك ما خدش البطولات اللي خدناها مع النادي في 4 مواسم، ولكن احنا مش ولاد نادي الزمالك ولكن تشرفنا بوجودنا في نادي الزمالك ومبقولش احنا أولاد الزمالك و(اتشعبط فيه) ومبقولش أنا عارف داخليات الزمالك، زي رضا.

وتابغ: جاي سنتين ولا تلاتة ولا سنة، ويقولك أصل أنا عارف داخليات الأهلي وحسام وإبراهيم مش هيدخلوا النادي الأهلى! أنت مين يا رضا معلش، مين اللي اداك فرصة للكلام ده.

 

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