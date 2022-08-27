بنات النجوم بإطلالات جريئة في صيف 2022

حرصت العديد من بنات النجوم و المشاهير خلال الأيام الماضية على مشاركة صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي، بأبرز الصور التي كشفت عن إطلالاتهن.

تميزت إطلالات بنات النجوم بأنها جمعت بين الجرأة و الأناقة، بالإضافة إلي أن أغلبهن أعتمدن على الأزياء والملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة.



إطلالات بنات النجوم

نرصد لكم من خلال السطور التالية أبرز إطلالات بنات النجوم خلال صيف ٢٠٢٣…

نور عمرو دياب

حيث نشرت نور عمرو دياب صورة وهي مرتدية فستان كاجوال قصير باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

علق متابعيها على هذه الإطلالة قائلين :" نسيت تلبس بنطلون" مما أثار الجدل بين متابعيها.

نور عمرو دياب

كنزي عمرو دياب

كنزي عمرو دياب خطت الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا اكمام مكشوفة ، واتسم التصميمبأنه جمع بين اللون البيج و الأبيض.

يعتبر بنات عمرو دياب من المشاهير اللاتي يجذبن الأنظار حول ملابسهن و إطلالاتهن التي يرى الكثير من متابعيهمأنها جريئة.

كنزي عمرو دياب



سارة سلامة

تألقت سارة سلامة على البحر بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بمايوه أسود ونسقت معه كاش مايوه باللون البيج واتسم التصميم بأنه مكشوف، ولم تبالغ سارة سلامة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

سارة سلامة

منة حسين فهمي

ظهرت منة حسين فهمي في الصورة بإطلالة صيفية جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة المتناسقة مع الأجواء الصيفية، لفتت منة حسين فهمي الأنظار برسمة التاتو على يدها، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية المميزة التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من اناقتها.

منة حسين فهمي

ابنة شريف منير

ظهرت ابنة شريف منير في الفيديو، بإطلالة جريئة،حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة، اتسم التصميم باللونالبرتقالي المزين بالورد، انتعلت إبنة شريف منير حذاء ذا كعب عالي باللون الأبيض، و تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ابنة شريف منير



