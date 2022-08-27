عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنات النجوم بإطلالات جريئة في صيف 2022

بنات النجوم بإطلالات
بنات النجوم بإطلالات جريئة في صيف 2022

حرصت العديد من بنات النجوم و المشاهير  خلال الأيام الماضية على مشاركة صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعي، بأبرز الصور التي كشفت عن إطلالاتهن. 

تميزت إطلالات بنات النجوم بأنها جمعت بين الجرأة و الأناقة،  بالإضافة إلي أن أغلبهن أعتمدن على الأزياء والملابس المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

txt

بعد ظهورها بـ كاش مايوه.. 10 صور تكشف عن إطلالات داليا مصطفى

txt

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022


إطلالات بنات النجوم

نرصد لكم من خلال السطور التالية أبرز إطلالات بنات النجوم خلال صيف ٢٠٢٣…
نور عمرو دياب 
حيث نشرت نور عمرو دياب صورة وهي مرتدية فستان كاجوال قصير باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
علق متابعيها على هذه الإطلالة قائلين :" نسيت تلبس بنطلون" مما أثار الجدل بين متابعيها.

نور عمرو دياب 

كنزي عمرو دياب 
كنزي عمرو دياب خطت الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية وذا اكمام مكشوفة ، واتسم التصميمبأنه جمع بين اللون البيج و الأبيض.
يعتبر بنات عمرو دياب من المشاهير اللاتي يجذبن الأنظار حول ملابسهن و إطلالاتهن التي يرى الكثير من متابعيهمأنها جريئة.

كنزي عمرو دياب 


سارة سلامة 
تألقت سارة سلامة على البحر بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بمايوه أسود ونسقت معه كاش مايوه باللون البيج واتسم التصميم بأنه مكشوف، ولم تبالغ سارة سلامة في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

سارة سلامة 

منة حسين فهمي 
ظهرت منة حسين فهمي في الصورة بإطلالة صيفية جريئة، حيث ارتدت فستانا قصيرا وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بنقوشات الورد المبهجة المتناسقة مع الأجواء الصيفية، لفتت منة حسين فهمي الأنظار برسمة التاتو على يدها، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية المميزة التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من اناقتها.

منة حسين فهمي 

ابنة شريف منير
ظهرت ابنة شريف منير في الفيديو، بإطلالة جريئة،حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة، اتسم التصميم باللونالبرتقالي المزين بالورد، انتعلت إبنة شريف منير حذاء ذا كعب عالي باللون الأبيض، و تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ابنة شريف منير 


 

بنات النجوم إطلالات بنات النجوم اطلالات المشاهير صور المشاهير اطلالات النجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

مشروب شهير يصيبك بجلطة بعد ساعة من تناوله | تحذير خطير

موضوعات متعلقة

بعد ظهورها بـ كاش مايوه.. 10 صور تكشف عن إطلالات داليا مصطفى

ماركة عالمية.. تفاصيل فستان نوال الزغبي في حفل القلعة

بكاش مايوه جرئ.. سارة سلامة تثير ضجة على البحر

بفستان على الموضة.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سميرة سعيد تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة

ميرهان حسين الأجرأ.. كاش مايوه الفنانات يثير الجدل في صيف 2022

بالريش.. يارا بإطلالة مختلفة تبهر متابعيها

خالي بالك| ضعف الرغبة الجنسية مؤشر للإصابة بـ مرض شائع

ترشيحاتنا

بنات النجوم بإطلالات جريئة في صيف 2022

"شوقي" يعود للدفاع عن نظام التعليم الجديد بمنشورات فيس بوك..والمتابعون:التاريخ لن ينساك

إغلاق مكتب حماس في إسطنبول.. إسرائيل تعيد العلاقات مع تركيا بهذا الشرط

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة.. الليلة

بسبب ارتفاع الأسعار.. التشيك تحذر من خطر اندلاع ثورات في الاتحاد الأوروبي

تحذير للسائقين.. ترك المركبات دون غطاء يعرضك للغرامة 10 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بـ كاش مايوه.. 10 صور تكشف عن إطلالات داليا مصطفى

احذر .. رسالة نصب خطيرة تسحب جميع أموالك من البنك

ظهور سحابة أرجوانية غامضة في السماء يثير ذعر سكان تشيلي

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش وعودة الصور المحذوفة

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ