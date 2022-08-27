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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تفاصيل آخر مكالمات أجراها جورج الراسي قبل رحيله

جورج الراسي وابنه
جورج الراسي وابنه

كان خبر رحيل المغني اللبناني جورج الراسي صدمة كبيرة تلقاها جميع محبيه والفنانين في الوطن العربي صباح اليوم، السبت، إثر حادث مفجع أودى بحياته وصديقته زينة المرعبي. 

وحرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على الحديث عن جورج الراسي ونعيه في تغريدات ومنشورات لهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل كلمات طيبة عنه، وبعضهم كشف عن التواصل معه مؤخرا قبل ساعات من رحيله. 

ومن بين هؤلاء كان المذيع الشهير مصطفى الأغا، الذي نشر صورة برفقة جورج الراسي من لقاءاتهما المتوالية في دبي، معبرا عن صدمته من الخبر. 

 

 

وعلق مصطفى الأغا على الصورة قائلا: "قرأت الخبر مرة واثنتسن وثلاث ولم أصدق أن جورج الراسي من حادثني أول أمس رحل عنا إثر حادث سير مروع.. نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره وندعو لجورج بالرحمة ولأهله الصبر والسلوان". 

أيضا كشف الفنان محمد عطية، الذي انتقل للعيش في لبنان منذ فترة طويلة، عن تفاصيل آخر لقاء جمعه بالراحل جورج الراسي قبل السفر لإحياء حفله الأخير في سوريا. 

 

 

وكتب محمد عطية عبر “فيسبوك” قائلا: "چورچ الراسي كان بيتمرن معايا في نفس الچيم ولسه كنا سوا امبارح بنتفق نظبط مواعيد تمرينا سوا.. صحيت النهارده على خبر موته في حادثة.. كان شخص لطيف جدا وطيب الله يرحمه".

 

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وحرص عدد كبير من النجوم على الحديث عن ذكرياتهم ولحظاتهم الأخيرة مع جورج الراسي قبل رحيله، ومن بينهم المغني آدم الذي مثل معه فيلمه الوحيد ولم يطرح بعد وهو "عصابة فنانين".

أيضا كتب العديد من الفنانين رسائل نعي تعبر عن صدمتهم من خبر الحادث، منهم رامي عياش، وجورج وسوف، ونيكول سابا، وأروى جودة، وإلهام شاهين، وغيرهم. 

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