ترك طليقته ونجله .. صور مؤثرة جمعت جورج الراسي بإبنه الصغير

حالة من الحزن سادت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم فور اعلان وفاة الفنان الشاب جورج الراسي، في حادث سيارة مروع.

جورج خليل الراسي هو مغني لبناني من مواليد قرية الشيخ طابا في عكَّار، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، تزوج من عارضة الأزياء البرازيلية الجنسية اللبنانية الأصل جويل حاتم ورزقا بطفل أسماه «جو» ، وأعلنا انفصالهما بعد ذلك.

وقد ترك جورج الراسي، ابنه الصغير، وطليقته التي تألمت لفراقه، ونستعرض لكم صور جمعت الثنائي وابنهما.

تقرير الطب الشرعي

كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تفاصيل حادث مصرع المطرب جورج الراسي، فجر اليوم السبت 27 أغسطس، جراء حادث سير مروع.

وأشارت التحقيقات الأولية، الى أن جورج الراسي، كان بصحبة الفتاة زينة المرعبي، أثناء عودتهما من سوريا إلى لبنان الساعة ٥.١٦ فجرا، بطريق عام المصنع، الذي يربط بين سوريا ولبنان.

وأوضحت التحقيقات أن السيارة ملك الفنان جورج الراسي، وكان هو الذي يقودها، واصطدمت بالحاجز الوسطي عند نقطة المصنع المشترك.

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، أنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي، أو رأسه مرجحين أن قوة الصدمة أدت الى الوفاة.

فيما أفادت التقارير، أن جثمان جورج الراسي وزينة المرعبي لايزال في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كانت سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

اخر ما كتبه جورج الراسي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي - شقيق الفنانة نادين الراسي - في حادث سير مروع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 27 أغسطس.

وكان آخر ما كتبه جورج الراسي، في أسبوع من وفاته، هو منشور عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، روج فيه لحفله الغنائي الأخير الذي أحياه ليلة أمس، الجمعة 26 أغسطس، في أحد الملاهي الليلية اللبنانية.