نيران صديقة.. كريستال بالاس يفاجئ مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدوري الإنجليزي

تقدم فريق كريستال بالاس على مضيفه مانشستر سيتي بهدف مبكر، في المباراة التي تقام على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

جاء الهدف عن طريق جون ستونز “لاعب مانشستر سيتي” بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، لتكبد النيران الصديقة السماوي هدفا مبكرا.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : إيدرسون

خط الدفاع : ووكر - دياز - ستونز - كانسيلو

خط الوسط : رودريجو - برنادو سيلفا - كيفين دي بروين

خط الهجوم : فودين - رياض محرز - إيرلينج هالاند.

وكان فريق مانشستر سيتي تعادل مع نيوكاسل يونايتد 3-3، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط خلف آرسنال متصدر الترتيب بـ 9 نقاط، بينما يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز التاسع بـ 4 نقاط.