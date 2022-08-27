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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لبنات سنة أولى سواقه.. سعر أصغر سيارة يابانية في مصر | صور

صدى البلد

تقدم الشركة اليابانية العديد من السيارات القوية والاعتمادية بمواصفات قوية في السوق المصرية، وتتنوع سيارات سوزوكي بين السيارات الاقتصادية الصغيرة والسيارات الرياضية الفارهة.

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تعتبر ألتو واحدة من أصغر السيارات اليابانية في السوق المصرية، حيث قامت شركة سوزوكي بإطلاقها لتدخل بها عالم السيارات العائلية صغيرة الحجم ذات السعر الرخيص والاستهلاك المنخفض للوقود، وتم إطلاق الجيل الأول من ألتو عام 1979 وصولاً إلى الجيل السابع الذي أطلقته سوزوكي للأسواق عام 2009.

حققت سيارة سوزوكي ألتو نجاحات كبيرة، ومازالت تصدر بطرازات جديدة حتى الآن، وتحصل على قدر كبير من الاهتمام والتطوير لتحافظ على شعبيتها ومكانتها الكبيرة التي اكتسبتها.

مواصفات سيارة سوزوكي ألتو موديل 2015

تعتمد سيارة سوزوكي ألتو موديل 2015 على محرك 3 سلندر بسعة 800 سي سي، ينتج قوة تصل الى 48 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وسعة خزان الوقود 36  لترًا ويعتبر من المحركات الموفرة في البنزين بدرجة عالية.

 تتوفر السيارة سوزوكي التو موديل 2015 بعدد من الكماليات الأساسية مثل مشغل أقراص مدمجة   CD/CD وزجاج كهرباء أمامي، وزجاج كهرباء خلفي، وانذار ضد السرقة راديو ومكيف، وسماعات صوتية.

تأتي سيارة سوزوكي ألتو موديل 2015 بتصميم هاتشباك خارجي أنيق وصغير الحجم مع جنوط بقياس 13 بوصة، ويجعلها تصميمها الصغير مرنة ومناسبة لحديثي العهد في القيادة، خاصة البنات.

أسعار سيارة سوزوكي ألتو موديل 2015

تبدأ أسعار السيارة سوذوكي ألتو موديل 2015 بـ 85 ألف جنيه حتى 95 ألف جنيه مصري، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة، ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

هاتشباك سوزوكي السيارات السوق المصري التو سوزوكي التو موديل 2015

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