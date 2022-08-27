ظهور جديد .. طبيب شيرين عبد الوهاب يعلن عن تحدي جديد لها | شاهد

آثار الدكتور نبيل عبد المقصود، استشاري السموم والإدمان والطب النفسي، طبيب شيرين عبد الوهاب الجدل من جديد بسبب ظهوره مع الكابتن مينا سمير مدرب اللياقة البدنية.

تعاون مينا سمير مع طبيب شيرين عبد الوهاب

ونشر الكابتن مينا سمير، منشور جديد، قائلا “انتظروا تعاون قوي جدا بين الطب النفسي والرياضي مع علامة الطب النفسي في مصر دكتور نبيل عبد المقصود”.

وتداول رواد السوشيال ميديا الصور وتصدرت شيرين عبد الوهاب منصات التواصل الاجتماعي من جديد، يتساءلون عن التعاون الجديد والتحدي الذي يغير حياة شيرين عبد الوهاب.

مينا سمير وطبيب شيرين عبد الوهاب

مينا سمير يعلن عن تخسيس شيرين عبد الوهاب

وكان نشر الكابتن مينا سمير منشور يعلن من خلاله تحدي لشيرين عبد الوهاب، حتى يساعدها لفقدان وزنها بعد زيادة كبيرة ملحوظة.

وقال مينا سمير، " ناس كتير بعتتلي على إني أعمل مينشن لـ شيرين وأعمل معاها تحدي، أنا عارف طبعا هي مش محتاجة مدربين وسهل تروح لأقوى مدربين”.

وأضاف، وتابع: “بس أنا بتحداها ٦ أسابيع توصل لشكل وshape هي موصلتلوش قبل كده في حياتها والوزن المثالي بإذن الله.. ولو معملتش ده ونجحت فيه باذن ربنا أنا هوقف تدريب تاني خالص.. اعملوا مينشن لشيرين ويا ريت تقبل التحدي".

هجوم على طبيب شيرين عبد الوهاب

وشن رواد السوشيال ميديا هجوما حادا على طبيب شيرين عبد الوهاب، الدكتور نبيل عبد المقصود، بعد حضوره لحفل قرطاج، وتقبيل شيرين ليديه.

وقال رواد السوشيال ميديا، “مينفعش الدكتور يحضر حفله للمريضه اللي بيعالجها، وكمان تبوس ايديه”.