عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يتوج بكأس الأمم الأفريقية لشباب اليد بعد الفوز على الجزائر

منتخب اليد للشباب
منتخب اليد للشباب

توج منتخب مصر لكرة اليد للشباب، بكأس الأمم الأفريقية المقامة في رواندا، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الجزائر بنتيجة 35-15.

 

فورض لاعبو منتخب مصر، سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ بداية المباراة، وفي أول 7 دقائق تقدم منتخب مصر بخمسة أهداف، وفي الدقيقة التاسعة سجل منتخب مصر الهدف التاسع، وتمكن منتخب الجزائر من تسجيل أول أهدافه بعد مرور 10 دقائق، وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 16-6.

 

ووسع منتخب مصر الفارق في الشوط الثاني، حيث وصل الفارق إلى 20 هدفا قبل 5 دقائق من نهاية المباراة ووصل إلى 30-10 لصالح منتخب مصر، وأنهى منتخب شباب اليد المباراة بالفوز بنتيجة 35-15.

 

واحتفل لاعبو منتخب الشباب باللقب الأفريقي عقب انطلاق صافرة النهاية، واحتفل الأبطال مع الجهاز الفني الذي يقوده صابر حسين مديرا فنيا.

 

قائمة أبطال منتخب مصر
يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - آدم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - أحمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

 

تضم بعثة منتخب مصر: 
عاصم السعدني عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة - أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية -  صابر حسين مديرا فنيا - عمرو خليفة مدرب عام -  وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى - محمد درنكي مدير إداري - الدكتور ماجد مدحت طبيب - المهندس محمد إمام محلل الأداء الفني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خليفة سواريش.. فرج عامر يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

أم لـ3 أطفال|من هى زينة المرعبي التي توفيت مع جورج الراسي بالحادث

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

حادث بشع .. شاهد آخر صور لزينة المرعبي وجورج الراسي

بالأسماء.. 4 نجوم خارج الزمالك.. والإدارة في أزمة بسبب تقرير فيريرا

ترشيحاتنا

بعد تصدر التريند بسبب تامر حسني.. إطلالات أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

ماختارتش الطريق الغلط.. صورة فتاة الديلفري تتصدر التريند| اعرف حكايتها

حكومة باشاغا: ما يحدث في طرابلس سببه تشبث الدبيبة بالسلطة

بعد دهسه 4 أشخاص.. الفنان مصطفى هريدي يعود للتمثيل

خطاب مدته 8 دقائق أفقد أثرياء العالم 78 مليار دولار.. ما القصة؟

تبدأ من 250 ألف جنيه .. اعرف أسعار أرخص سيارة 2023 من شيري |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة جورج الراسي.. قصة محاولة اغتيال المغني اللبناني بإحراق سيارته

106 مليارديرات في مكان واحد.. 10 مدن يقطنها أثرياء العالم.. أين يعيشون؟

أرقام خرافية.. هيفاء وهبي تثر الجدل بسعر حقيبتها المبالغ فيه| أعرف كام

ملفتة وغريبة.. إطلالات وضعت سارة عبد الرحمن في مأزق| بتشتري من الوكالة

فيديو

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

«غاب الفرح» السبب.. حسام حبيب يقلب الطاولة على شيرين عبدالوهاب ويتهمها بالسرقة|فيديوجراف

وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الحربية في سيناء بالمجمع الطبي| فيديو وصور 

تهشمت السيارة كليا.. كواليس وفاة جورج الراسي إثر حادث سير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

اﻟﻤﺰﻳﺪ