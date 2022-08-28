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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو 508 موديل 2022 في مصر .. صور

بيجو 508 موديل 2022
بيجو 508 موديل 2022

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، مجموعة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها السيارة الشبابية 508 موديل 2022، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات الفنية والتقنية وبسعر يبدأ من 649.990 جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري.

بيجو 508 موديل 2022

تعتمد السيارة بيجو 508 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي "تيربو"، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية، وبهذه القدرات يتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

بيجو 508 موديل 2022

بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة بلغت 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، أما عن السرعة القصوى للسيارة بيجو 508 موديل 2022 فبلغت 200 كيلومتر/ساعة.

بيجو 508 موديل 2022

كما حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2022 على محرك اخر لفئة GT، يمكنه ضخ قوة قدرها 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية ثمانية السرعات بتقنية الدفع الامامي ايضا.

بيجو 508 موديل 2022

ومن خلال تلك القدرات الفنية يمكن للسيارة بيجو 508 موديل 2022 فئة GT الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 9.7 لتر لكل 100 كم.

بيجو 508 موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 508 موديل 2022 بالسوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ACTIVE PACK بيجو 508 موديل 2022 بسعر 649,990 جنيه. 

الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE PACK بيجو 508 موديل 2022 بسعر 713,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك GT LINE بيجو 508 موديل 2022 بسعر 769,990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك GT LINE RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 بسعر 775,990 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك GT MAX بيجو 508 موديل 2022 بسعر 864,990 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك GT MAX RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 بسعر 869,990 جنيه.

بيجو 508 موديل 2022
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