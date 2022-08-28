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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : احترم مشاعر الآخرين

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

يميل برج الجدي إلى اتخاذ القرارات الرسمية بطريقة متسرعه، ويمكن أن يقع في الخطأ بسهولة وبدون قصد.

وإليك توقعات برج الجدي اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجدي وحظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

تأكد من تخصيص ميزانية إنفاقك للبقاء ضمن النطاقات المسموح بها، إن التجنب الصارم للأشياء التي لا داعي لها هو نداء اليوم، استمتع بهذا اليوم بأقصى قدر من الانسجام، سوف تساعد علاقتك تنمو، لفهم بعضكما البعض بشكل أفضل، ضع في اعتبارك احترام مشاعر بعضكما البعض، يمكنك أيضًا الارتباط بأصدقائك وأفراد عائلتك.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

تشعر أنك بحالة جيدة، تبدو جميلًا، وأنت محظوظ في هذا اليوم بالذات، إن سحرك ومثابرتك الفطرية تخدمك جيدًا في كل من المجالات المهنية والاجتماعية.

توقعات برج الجدي صحيا

بعد بعض الانتكاسات الصحية المخيبة للآمال مؤخرًا ، سيكون من الأفضل أن تقف على قدميك مرة أخرى اليوم. ستدرك أهمية صحتك.

توقعات برج الجدي عاطفيا

 الدرس الذي ستتعلمه عن الحب هو أنك قد تحتاج أولاً إلى إظهار حبك لشريكك المهم إذا كنت ترغب في الحصول عليه، لا يمكنك أن تلعب دور المتعجرف وتأمل في استمرار المودة من الشخص الآخر.

‏توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

يمكنك الاستفادة أكثر من علاقاتك العائلية، سيحترمك أقربائك وأحبائك ويحبونك مقابل جهودك وتفانيك لهم، سوف نعتز بالوقت الذي تقضيه وستكون ذكرى جميلة لبقية حياتك

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