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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

فنانات أخترت الفساتين
فنانات أخترت الفساتين التايجر

يعتبر التايجر من الألوان التريندي والجذابة عند اختيار الملابس، واختارت الكثير من الفنانات الظهور بإطلالات مختلفة وجذابة، ولكن أغلبهم اجمعن على إرتداء التايجر في فصل الصيف .

 

كيفية تنسيق التايجر في الملابس الصيفية ؟

وقالت خبيرة الأزياء والموضة اللبنانية ساره الشامي، أن تصميمات فساتين التايجر هي من صيحات الموضة المميزة التي تناسب فصل الصيف والشتاء، وتتمتع بإطلالة مميزة وجميلة مع أناقة عالية.

 

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 وتابعت الشامي في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن هناك ٣ تصميمات عصرية مشهورة للفستان التايجر، ومن أشهر تصميماتفساتين التايجر الطويل مع كم قصير بدون ظهر من أكثر التصميمات شهرة وتميز؛ حيث يتم ارتدائها مع حذاء بكعب عالي.

 

كيم كارداشيان

 

أما بالنسبة لفساتين التايجر القصيرة فقد أوضحت الشامي، بأنها تعطي لوك جذاب ومميز يعطي شكل جميل وأنيق، والتصميم الثالث فهو يعتمد على إرتداء فستان قصير فوق الركبة بدون ظهر.

 

نانسي عجرم

 

وأشارت الشامي، أنه منذ ظهور صيحة الملابس التايجر وانتشارها بداية العام الماضي، ونحن نشاهد كثيرا من النجمات والمشاهير يتبعن هذه الموضة بطرق مختلفة ومتنوعة.

 

إليسا

 

وأفادت الشامي، أن بعض الفنانات اتجه إلى ارتداء الفساتين التايجر بالكامل بطباعات جلد النمر، والبعض الآخر كان أكثر ميلا إلى إدخال الإكسسوارات المزينة بهذه النقوش على إطلالتهن المحايدة لإعطائها مزيد من البريق والجاذبية سواء باستخدام السكارف أو الحقيبة أو الأحذية ذات الكعب العال.

 

ياسمين صبري

 

وأضافت الشامي، إلى أن السر فى ارتداء الملابس التايجر بطباعات جلد النمر هو اتباع البساطة بحيث تحتوى إطلالتك على عنصر واحد فقط أو اثنين من ملابسك بهذه النقوش.

 

مي عمر

 

واستطردت الشامي، أنه يمكن تنسيق الملابس التايجر لعدة اشكال فيمكن ارتداء قميص تايجر مع بنطلون جينز أو تنورة طويلة من التايجر مع توب محايد أو إضافة حذاء وحقيبة بنقش النمر إلى فستان أسود أو أحمر سادة، مما يمنح الظهور بإطلالة عصرية أنيقة.  

 

سيرين عبد النور

 

وأختتمت الشامي، أن أشهر النجمات اللواتي لوحظ عشقهن للملابس التايجر: عارضة الأزياء ميراندا كير، جينيفر لوبيز، جيسيكا ألبا، وكيم كارداشيان. 

 

أنغام

 

ولم تكن هذه الصيحة بعيدة عن النجمات العربيات، فقد أفادت الشامي، أن هناك العديد من الفنانات اختاروا ارتداء التايجر، المغنية هيفاء وهبي وإليسا وكذلك نانسي عجرم التى تألقت مؤخرا بفستان شيفون من التايجر جلد النمر من تصميم جوتشي فى إحدى حفلاتها بقطر.

مايا دياب
هيفاء وهبي
خبيرة الأزياء والموضة اللبنانية ساره الشامي
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